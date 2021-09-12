12.09.2021 18:30 Виталий Хиневич

Каким было уличное освещение Харькова 200 лет назад

Шумные, тихие, любимые и не очень улицы Харькова освещаются фонарями. Однако, так было не всегда.

Более 200 лет назад первые фонарные столбы появились на улицах: Московской, Екатеринославской, Сумской, Рымарской, Немецкой и Николаевской площади. Освещались улицы при помощи сальных свеч, общее число которых не превышало 200.

Следили за фонарями особые служащие полиции – фонарщики.

Данный род деятельности считался престижным и востребованным, нередко такое ремесло становилось семейным делом. За каждым из рабочих было закреплено определенное количество фонарных столбов. При помощи длинной лестницы, фонарщик дотягивался до плафона со свечой и зажигал ее. Освещение в городе зажигалось по специальному сигналу с крыши городской думы, именно там зажигался первый фонарь, после чего вереницей начинали зажигаться остальные.

Впрочем, встретить глубокой ночью прохожего было большой редкостью.

Если человеку и приходилось «путешествовать» по ночным улицам, то только в сопровождении дворника с фонарем или в конном экипаже. Кто был задержан полицией без сопровождения, отправлялись в полицейский участок и наказывались общественными работами по уборке улиц от нечистот, снега, грязи.

В 1850 году, по распоряжению генерал-губернатора Сергея Александровича Кокошкина, появились фонари, действующие на основе спирта и скипидара.

Через некоторое время в Харькове появилась частная компания по обслуживанию фонарей. Данное новшество плохо отразилось на качестве освещения улиц. Фонарщики уже не подчинялись полиции, зачастую выходили на смену пьяные, падали с лестниц, получая увечья и ломая светильники.

Об электрическом освещении стали задумываться в 1895 году. В планах было установить 6 тысяч ламп по всему городу. Для этих целей из городского бюджета потратили около 100 тысяч рублей.