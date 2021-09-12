12.09.2021 19:30 Евгений Клочко

В пяти районах Харькова не будет света 13 сентября: адреса

В Харькове в понедельник 13 сентября 2021 года планируется отключение в пяти районах города.



Фото из открытых источников

Электричество в этих районах будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В понедельник 13 сентября с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район

ул.Ньютона , 152;

, 152; пр. Героев Сталинграда, 148Б; 148/1; 150; 150Б; 152; 152А; 154; 154А.

Северный район

пр. Людвига Свободы , 51А; 51Б; 57;

, 51А; 51Б; 57; ул.Алупкінська, 11; 11А; 12; 13; 14; 19; 19А; 20; 22; 25; 26; 27; 3; 3/1; 32; 4; 5; 9; 9А;

11; 11А; 12; 13; 14; 19; 19А; 20; 22; 25; 26; 27; 3; 3/1; 32; 4; 5; 9; 9А; ул.Аральская , 1/8; 90;

, 1/8; 90; ул. Береговая, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16Б; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29/1; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 9;

10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16Б; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29/1; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 9; ул. Дербентская , 1; 10; 10А; 100; 102; 103; 104; 106; 107; 107А; 108; 11; 110; 112; 114; 118; 12; 120; 122; 124; 124А; 126; 128; 13; 13А; 130; 132; 134; 136; 138; 14; 144; 146; 15; 15А; 16; 16А; 17; 18; 19; 19А; 2; 2А; 20; 20А; 21; 21А; 22; 23; 24; 25; 26; 26А; 26Б; 27; 27А; 28; 3; 30; 31; 31А; 32; 33; 33А; 34; 35; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 41А; 42; 43; 44; 45; 45А; 46; 46А; 47; 47А; 48; 49; 5А; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 57А; 58; 58А; 59; 6; 6А; 6Б; 60; 61; 62; 63; 64; 64А; 65; 66; 66А; 67; 67А; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 74; 76; 78; 8; 8А; 80; 82; 82А; 84А; 87А; 89; 89А; 89Б; 9; 91; 93; 93А; 95; 96; 97;

, 1; 10; 10А; 100; 102; 103; 104; 106; 107; 107А; 108; 11; 110; 112; 114; 118; 12; 120; 122; 124; 124А; 126; 128; 13; 13А; 130; 132; 134; 136; 138; 14; 144; 146; 15; 15А; 16; 16А; 17; 18; 19; 19А; 2; 2А; 20; 20А; 21; 21А; 22; 23; 24; 25; 26; 26А; 26Б; 27; 27А; 28; 3; 30; 31; 31А; 32; 33; 33А; 34; 35; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 41А; 42; 43; 44; 45; 45А; 46; 46А; 47; 47А; 48; 49; 5А; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 57А; 58; 58А; 59; 6; 6А; 6Б; 60; 61; 62; 63; 64; 64А; 65; 66; 66А; 67; 67А; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 74; 76; 78; 8; 8А; 80; 82; 82А; 84А; 87А; 89; 89А; 89Б; 9; 91; 93; 93А; 95; 96; 97; ул. Кузнецкая , 61/16;

, 61/16; ул. Орская , 50; 50А; 7А;

, 50; 50А; 7А; ул. Очаковская , 76;

, 76; ул. Редина, 29;

29; пр. Науки , 75;

, 75; пер. Дербентский , 2;

, 2; пер. Орский , 2; 3;

, 2; 3; пер. Орский 1-й , 1А; 1Б; 11; 13; 13А; 15; 17; 19; 19А; 19В; 2; 2А; 2Б; 5; 7; 9;

, 1А; 1Б; 11; 13; 13А; 15; 17; 19; 19А; 19В; 2; 2А; 2Б; 5; 7; 9; пр. Людвига Свободы , 35; 37;

, 35; 37; в-д. Загородный , 3;

, 3; в-д. Ивана Зарудного , 1;

, 1; в-д. Семиградский , 2;

, 2; ул. Академика Павлова , 1; 1А; 101; 103; 105; 105А; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115А; 116; 117; 117А; 118; 119; 119А; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130Ч/Д; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 134А; 135; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 139А; 140; 141; 142; 143; 143А; 145; 145А; 147; 147А; 149; 15; 151; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 30/30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 44; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 7; 77; 81; 81А; 83; 83А; 83Б; 83В; 84; 85; 85А; 85Б; 87; 88; 89; 91; 93; 95; 97; 97А; 97Б; 99;

, 1; 1А; 101; 103; 105; 105А; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115А; 116; 117; 117А; 118; 119; 119А; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130Ч/Д; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 134А; 135; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 139А; 140; 141; 142; 143; 143А; 145; 145А; 147; 147А; 149; 15; 151; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 30/30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 44; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 7; 77; 81; 81А; 83; 83А; 83Б; 83В; 84; 85; 85А; 85Б; 87; 88; 89; 91; 93; 95; 97; 97А; 97Б; 99; ул. Загородная , 1А; 1Б; 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2Б; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29А; 3; 30; 31; 32; 33; 33А; 34; 34А; 36; 37А; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 5; 50; 51; 52; 54; 56; 56/1; 58; 6; 60; 62; 62/4; 64; 66; 7; 8; 9; 9А;

, 1А; 1Б; 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2Б; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29А; 3; 30; 31; 32; 33; 33А; 34; 34А; 36; 37А; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 5; 50; 51; 52; 54; 56; 56/1; 58; 6; 60; 62; 62/4; 64; 66; 7; 8; 9; 9А; ул. Семиградская , 5А;

, 5А; пер. Весенний , 16; 19;

, 16; 19; пер. Долинский , 1;

, 1; шоссе Салтовское, 1;

Салтовский район

в-д. Загородный , 3;

, 3; в-д. Ивана Зарудного , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15/2; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25А; 25/2; 26; 27; 3; 4; 5; 6; 7; 9;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15/2; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25А; 25/2; 26; 27; 3; 4; 5; 6; 7; 9; в-д. Семиградский , 2;

, 2; ул.Академіка Павлова , 1; 1А; 101; 103; 105; 105А; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115А; 116; 117; 117А; 118; 118А/2; 119; 119А; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130Ч/Д; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 134А; 135; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 139А; 140; 141; 142; 143; 143А; 145; 145А; 147; 147А; 149; 15; 151; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 30/30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 44; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 7; 77; 81; 81А; 83; 83А; 83Б; 83В; 84; 85; 85А; 85Б; 87; 88; 89; 91; 93; 95; 97; 97А; 97Б; 99;

, 1; 1А; 101; 103; 105; 105А; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115А; 116; 117; 117А; 118; 118А/2; 119; 119А; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130Ч/Д; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 134А; 135; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 139А; 140; 141; 142; 143; 143А; 145; 145А; 147; 147А; 149; 15; 151; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 30/30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 44; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 7; 77; 81; 81А; 83; 83А; 83Б; 83В; 84; 85; 85А; 85Б; 87; 88; 89; 91; 93; 95; 97; 97А; 97Б; 99; ул. Загородная , 1А; 1Б; 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 31; 32; 33; 33А; 34; 34А; 35; 36; 37А; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 54; 56; 56/1; 58; 6; 60; 62; 62/4; 64; 66; 7; 8; 9; 9А;

, 1А; 1Б; 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 31; 32; 33; 33А; 34; 34А; 35; 36; 37А; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 54; 56; 56/1; 58; 6; 60; 62; 62/4; 64; 66; 7; 8; 9; 9А; ул. Ивана Зарудного , 1; 1А; 1Б; 1В; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 1/6; 16; 17; 18; 19; 2; 2АБ; 2Б; 2В; 2Г; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 3А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 45; 47; 5; 53; 55; 6; 6А; 61; 63; 7; 8; 9;

, 1; 1А; 1Б; 1В; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 1/6; 16; 17; 18; 19; 2; 2АБ; 2Б; 2В; 2Г; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 3А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 45; 47; 5; 53; 55; 6; 6А; 61; 63; 7; 8; 9; ул. Писемского , 15/28;

, 15/28; ул. Сахалинская , 10; 11; 12; 12А; 14; 15; 15Б; 16; 17; 18; 19; 2; 2А; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 4; 4Б; 40; 42; 44; 46/7; 5; 6; 6Б; 7; 8; 8А; 9;

, 10; 11; 12; 12А; 14; 15; 15Б; 16; 17; 18; 19; 2; 2А; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 4; 4Б; 40; 42; 44; 46/7; 5; 6; 6Б; 7; 8; 8А; 9; ул. Семиградская , 5А;

, 5А; ул. Шполянская , 13; 68;

, 13; 68; ул. Якутская , 2; 46; 55;

, 2; 46; 55; пер. Алтайский , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 21; 23; 3; 3А; 5; 7; 8; 8А; 9; 9А;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 21; 23; 3; 3А; 5; 7; 8; 8А; 9; 9А; пер. Весенний , 16; 19;

, 16; 19; пер. Долинский , 1;

, 1; пер. Загородный, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 8Б; 9;

пер. Ивана Зарудного , 10; 11; 1/2; 13; 14; 15; 2/4; 3/1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9А;

, 10; 11; 1/2; 13; 14; 15; 2/4; 3/1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; пер. Новый 1-й, 24;

24; пер. Писемского, 21; 23;

21; 23; пер. Подветренный , 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 3; 3А; 4; 6; 7; 8; 9;

, 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 3; 3А; 4; 6; 7; 8; 9; шоссе Салтовское, 1;

Холодногорский район

шоссе Салтовское , 266Г;

, 266Г; вул. Воложановская , 14;

, 14; ул. Доватора, 15;

15; ул. Каширская , 12;

, 12; ул. Пестрикова , 14;

, 14; ул. Семинарская , 10; 11; 112; 12; 13; 14; 143; 15; 16; 17; 18; 19; 19/1; 2; 20; 20А; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 30А; 31; 31А; 32; 32А; 33; 34; 34А; 35; 35А; 35/1; 35/2; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 46/3; 46/5; 47; 47/17; 49; 5; 51; 53; 55; 57А; 57Б; 57В; 59; 6; 61/41; 63; 63А; 65; 65А; 7; 8; 84; 86; 9;

, 10; 11; 112; 12; 13; 14; 143; 15; 16; 17; 18; 19; 19/1; 2; 20; 20А; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 30А; 31; 31А; 32; 32А; 33; 34; 34А; 35; 35А; 35/1; 35/2; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 46/3; 46/5; 47; 47/17; 49; 5; 51; 53; 55; 57А; 57Б; 57В; 59; 6; 61/41; 63; 63А; 65; 65А; 7; 8; 84; 86; 9; ул. Симферопольская , 18А;

, 18А; ул. Служебная, 62;

62; ул. Станциионная , 4;

, 4; ул. Старо-Григоровская , 4;

, 4; ул. Старо-Кримская , 61;

, 61; пер.Владимира Усенко , 2К;

, 2К; пер.Селькоровский , 23;

, 23; пер. Черновский , 16; 32; 4; 7;

, 16; 32; 4; 7; ул. Гулака-Артемовского . 2;

. 2; ул. Конторская , 1; 10; 11/1; 12; 1/3; 13/2; 14; 15/Т5; 16; 16Ш; 17; 2; 21; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 3; 30; 32; 35; 35Б; 37/34В; 38; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 5; 52; 54; 56; 58; 59; 6; 60; 64; 66; 68; 7; 8; 9; 93;

, 1; 10; 11/1; 12; 1/3; 13/2; 14; 15/Т5; 16; 16Ш; 17; 2; 21; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 3; 30; 32; 35; 35Б; 37/34В; 38; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 5; 52; 54; 56; 58; 59; 6; 60; 64; 66; 68; 7; 8; 9; 93; ул. Конторская , б.13/2, кв.2;

, б.13/2, кв.2; ул. Марьинская , 22;

, 22; ул. Полтавский Шлях, 1;

1; ул. Красные Ряды, 15;

15; пер. Клещевский , 3; 4;

, 3; 4; ул. Бориса Шрамко , 12; 14; 16; 2; 20; 22; 28; 31; 35; 39; 43; 45; 53; 55; 57; 59; 6; 61;

, 12; 14; 16; 2; 20; 22; 28; 31; 35; 39; 43; 45; 53; 55; 57; 59; 6; 61; ул. Большая Панасовская , 105А;

, 105А; пер. Башлаевский, 4А; 6А; 7;

4А; 6А; 7; пер. Винницкий , 11; 11Б; 16; 16А; 17; 3; 5; 6;

, 11; 11Б; 16; 16А; 17; 3; 5; 6; пер. Хрустальный , 11; 17; 19;

, 11; 17; 19; пер. Фастовский, 1; 1А; 4; 5; 6. Центральный район ул. Ужвий Натальи , 100; 104; 106; 108; 112;

, 100; 104; 106; 108; 112; б-р. Садовый , 1; 1А; 10; 11; 12/45; 13; 15/3; 19; 2; 21; 23; 25; 3; 4; 4А; 4Б; 4В; 5; 6; 7; 8;

, 1; 1А; 10; 11; 12/45; 13; 15/3; 19; 2; 21; 23; 25; 3; 4; 4А; 4Б; 4В; 5; 6; 7; 8; в-д. Прудный, 3; 5; 6; 8;

3; 5; 6; 8; в-д. Сельский , 10; 2; 4; 5; 6; 8;

, 10; 2; 4; 5; 6; 8; в-д. Физкультурный , 1/16; 3; 4; 5; 6; 7; 9;

, 1/16; 3; 4; 5; 6; 7; 9; ул. Академика Проскуры , 2;

, 2; ул. Астрономическая, 44Б;

44Б; ул. Босенковская, 3;

3; ул. Васильковского, 20; 20А; 24; 30; 34; 36;

20; 20А; 24; 30; 34; 36; ул. Гагарина, 1А; 1Б; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2Б; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 34; 36; 38; 4; 5; 6; 7; 8; 84; 9;

1А; 1Б; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2Б; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 34; 36; 38; 4; 5; 6; 7; 8; 84; 9; ул. Денчика , 13; 14; 2; 3;

, 13; 14; 2; 3; ул. Дружная , 45;

, 45; ул. Жуковского ,5;

,5; ул. Ивана Поддубного , 1; 1А; 10; 11; 12/23; 13; 14/20; 16; 18; 2; 20; 22; 24; 3; 4; 5; 6; 7; 8/24; 9;

, 1; 1А; 10; 11; 12/23; 13; 14/20; 16; 18; 2; 20; 22; 24; 3; 4; 5; 6; 7; 8/24; 9; ул. Киевсьая , 3;

, 3; ул. Кольцевая, 10; 12; 13; 1/32; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 4; 40; 42; 44; 45/9; 46; 47; 49; 5; 50; 50А; 50Б; 51/16; 52; 53/29; 54; 55; 56; 57; 58; 59/12; 6; 60; 61/7; 62; 63; 64; 66; 68; 7; 70; 72; 8; 9;

10; 12; 13; 1/32; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 4; 40; 42; 44; 45/9; 46; 47; 49; 5; 50; 50А; 50Б; 51/16; 52; 53/29; 54; 55; 56; 57; 58; 59/12; 6; 60; 61/7; 62; 63; 64; 66; 68; 7; 70; 72; 8; 9; ул. Приовражная , 27;

, 27; ул. Прудная , 10; 11; 15; 17; 34; 5; 7; 9;

, 10; 11; 15; 17; 34; 5; 7; 9; ул. Самокиша, 2А;

2А; ул. Селянская , 5;

, 5; ул. Трудовая , 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 34/27; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 43/2; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53/29; 54; 56; 58; 8; 9/21;

, 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 34/27; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 43/2; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53/29; 54; 56; 58; 8; 9/21; ул. Фестивальная , 1; 10; 11/8; 12; 13; 14; 15/20; 16; 17/2; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 26А; 27; 28; 29; 30/2; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 54/1; 56; 57; 58; 59; 6; 61; 62; 63; 64/1; 64/2; 65; 66; 66А; 66Б; 68; 7А; 71; 72; 72А; 73; 75; 76; 77; 78; 8; 80; 82; 83; 84; 84А; 85; 87; 9; 91; 93; 95; 99;

, 1; 10; 11/8; 12; 13; 14; 15/20; 16; 17/2; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 26А; 27; 28; 29; 30/2; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 54/1; 56; 57; 58; 59; 6; 61; 62; 63; 64/1; 64/2; 65; 66; 66А; 66Б; 68; 7А; 71; 72; 72А; 73; 75; 76; 77; 78; 8; 80; 82; 83; 84; 84А; 85; 87; 9; 91; 93; 95; 99; ул. Физкультурная , 1; 10; 11; 12; 13; 14/2; 15; 17; 18/8; 19; 2; 20; 20/7; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27/6; 28; 3; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42А; 42Б; 43; 47; 49; 5; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 61; 61А; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 7Б; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77; 77В; 78; 79; 8; 80/1; 81; 83; 85; 87; 89; 9; 91; 93; 97; 97А;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14/2; 15; 17; 18/8; 19; 2; 20; 20/7; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27/6; 28; 3; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42А; 42Б; 43; 47; 49; 5; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 61; 61А; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 7Б; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77; 77В; 78; 79; 8; 80/1; 81; 83; 85; 87; 89; 9; 91; 93; 97; 97А; пр. Жуковского, 1; 10; 3; 3А; 5;

1; 10; 3; 3А; 5; пер. Гагарина, 1; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 2; 20; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

1; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 2; 20; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пер. Кольцевой 1-й , 12; 13; 14; 17; 19; 21; 23; 25; 3; 5; 6А; 6Б; 7; 8; 9;

, 12; 13; 14; 17; 19; 21; 23; 25; 3; 5; 6А; 6Б; 7; 8; 9; пер. Александра Бабкина , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пер. Прудный 1-й , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 2/9; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 2/9; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пер. Прудный 2-й , 10; 11; 1/15; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 21; 22; 28; 3; 30; 32; 34; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 11; 1/15; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 21; 22; 28; 3; 30; 32; 34; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пер. Трудовой , 10; 11; 13; 14; 16/7; 17/2; 19; 24/4; 26; 27; 28; 29; 3; 5;

, 10; 11; 13; 14; 16/7; 17/2; 19; 24/4; 26; 27; 28; 29; 3; 5; пер. Фестивальный , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пер. Физкультурный, 10; 11; 12; 13/1; 14; 15/2; 16; 17; 18; 19; 21/1; 3; 4; 5/18; 9;

10; 11; 12; 13/1; 14; 15/2; 16; 17; 18; 19; 21/1; 3; 4; 5/18; 9; ул. Гагарина, 7;.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 11 сентября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в трех районах города.