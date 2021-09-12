12.09.2021 19:30 Евгений Клочко
В пяти районах Харькова не будет света 13 сентября: адреса
В Харькове в понедельник 13 сентября 2021 года планируется отключение в пяти районах города.
Фото из открытых источников
Электричество в этих районах будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.
В понедельник 13 сентября с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
Южный район
-
ул.Ньютона, 152;
-
пр. Героев Сталинграда, 148Б; 148/1; 150; 150Б; 152; 152А; 154; 154А.
Северный район
-
пр. Людвига Свободы, 51А; 51Б; 57;
-
ул.Алупкінська, 11; 11А; 12; 13; 14; 19; 19А; 20; 22; 25; 26; 27; 3; 3/1; 32; 4; 5; 9; 9А;
-
ул.Аральская, 1/8; 90;
-
ул. Береговая, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16Б; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29/1; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 9;
-
ул. Дербентская, 1; 10; 10А; 100; 102; 103; 104; 106; 107; 107А; 108; 11; 110; 112; 114; 118; 12; 120; 122; 124; 124А; 126; 128; 13; 13А; 130; 132; 134; 136; 138; 14; 144; 146; 15; 15А; 16; 16А; 17; 18; 19; 19А; 2; 2А; 20; 20А; 21; 21А; 22; 23; 24; 25; 26; 26А; 26Б; 27; 27А; 28; 3; 30; 31; 31А; 32; 33; 33А; 34; 35; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 41А; 42; 43; 44; 45; 45А; 46; 46А; 47; 47А; 48; 49; 5А; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 57А; 58; 58А; 59; 6; 6А; 6Б; 60; 61; 62; 63; 64; 64А; 65; 66; 66А; 67; 67А; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 74; 76; 78; 8; 8А; 80; 82; 82А; 84А; 87А; 89; 89А; 89Б; 9; 91; 93; 93А; 95; 96; 97;
-
ул. Кузнецкая, 61/16;
-
ул. Орская, 50; 50А; 7А;
-
ул. Очаковская, 76;
-
ул. Редина, 29;
-
пр. Науки, 75;
-
пер. Дербентский, 2;
-
пер. Орский, 2; 3;
-
пер. Орский 1-й, 1А; 1Б; 11; 13; 13А; 15; 17; 19; 19А; 19В; 2; 2А; 2Б; 5; 7; 9;
-
пр. Людвига Свободы, 35; 37;
-
в-д. Загородный, 3;
-
в-д. Ивана Зарудного, 1;
-
в-д. Семиградский, 2;
-
ул. Академика Павлова, 1; 1А; 101; 103; 105; 105А; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115А; 116; 117; 117А; 118; 119; 119А; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130Ч/Д; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 134А; 135; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 139А; 140; 141; 142; 143; 143А; 145; 145А; 147; 147А; 149; 15; 151; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 30/30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 44; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 7; 77; 81; 81А; 83; 83А; 83Б; 83В; 84; 85; 85А; 85Б; 87; 88; 89; 91; 93; 95; 97; 97А; 97Б; 99;
-
ул. Загородная, 1А; 1Б; 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2Б; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29А; 3; 30; 31; 32; 33; 33А; 34; 34А; 36; 37А; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 5; 50; 51; 52; 54; 56; 56/1; 58; 6; 60; 62; 62/4; 64; 66; 7; 8; 9; 9А;
-
ул. Семиградская, 5А;
-
пер. Весенний, 16; 19;
-
пер. Долинский, 1;
-
шоссе Салтовское, 1;
Салтовский район
-
в-д. Загородный, 3;
-
в-д. Ивана Зарудного, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15/2; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25А; 25/2; 26; 27; 3; 4; 5; 6; 7; 9;
-
в-д. Семиградский, 2;
-
ул.Академіка Павлова, 1; 1А; 101; 103; 105; 105А; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115А; 116; 117; 117А; 118; 118А/2; 119; 119А; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130Ч/Д; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 134А; 135; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 139А; 140; 141; 142; 143; 143А; 145; 145А; 147; 147А; 149; 15; 151; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 30/30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 44; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 7; 77; 81; 81А; 83; 83А; 83Б; 83В; 84; 85; 85А; 85Б; 87; 88; 89; 91; 93; 95; 97; 97А; 97Б; 99;
-
ул. Загородная, 1А; 1Б; 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 31; 32; 33; 33А; 34; 34А; 35; 36; 37А; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 54; 56; 56/1; 58; 6; 60; 62; 62/4; 64; 66; 7; 8; 9; 9А;
-
ул. Ивана Зарудного, 1; 1А; 1Б; 1В; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 1/6; 16; 17; 18; 19; 2; 2АБ; 2Б; 2В; 2Г; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 3А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 45; 47; 5; 53; 55; 6; 6А; 61; 63; 7; 8; 9;
-
ул. Писемского, 15/28;
-
ул. Сахалинская, 10; 11; 12; 12А; 14; 15; 15Б; 16; 17; 18; 19; 2; 2А; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 4; 4Б; 40; 42; 44; 46/7; 5; 6; 6Б; 7; 8; 8А; 9;
-
ул. Семиградская, 5А;
-
ул. Шполянская, 13; 68;
-
ул. Якутская, 2; 46; 55;
-
пер. Алтайский, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 21; 23; 3; 3А; 5; 7; 8; 8А; 9; 9А;
-
пер. Весенний, 16; 19;
-
пер. Долинский, 1;
-
пер. Загородный, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 8Б; 9;
-
пер. Ивана Зарудного, 10; 11; 1/2; 13; 14; 15; 2/4; 3/1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9А;
-
пер. Новый 1-й, 24;
-
пер. Писемского, 21; 23;
-
пер. Подветренный, 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 3; 3А; 4; 6; 7; 8; 9;
-
шоссе Салтовское, 1;
Холодногорский район
-
шоссе Салтовское, 266Г;
-
вул. Воложановская, 14;
-
ул. Доватора, 15;
-
ул. Каширская, 12;
-
ул. Пестрикова, 14;
-
ул. Семинарская, 10; 11; 112; 12; 13; 14; 143; 15; 16; 17; 18; 19; 19/1; 2; 20; 20А; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 30А; 31; 31А; 32; 32А; 33; 34; 34А; 35; 35А; 35/1; 35/2; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 46/3; 46/5; 47; 47/17; 49; 5; 51; 53; 55; 57А; 57Б; 57В; 59; 6; 61/41; 63; 63А; 65; 65А; 7; 8; 84; 86; 9;
-
ул. Симферопольская, 18А;
-
ул. Служебная, 62;
-
ул. Станциионная, 4;
-
ул. Старо-Григоровская, 4;
-
ул. Старо-Кримская, 61;
-
пер.Владимира Усенко, 2К;
-
пер.Селькоровский, 23;
-
пер. Черновский, 16; 32; 4; 7;
-
ул. Гулака-Артемовского. 2;
-
ул. Конторская, 1; 10; 11/1; 12; 1/3; 13/2; 14; 15/Т5; 16; 16Ш; 17; 2; 21; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 3; 30; 32; 35; 35Б; 37/34В; 38; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 5; 52; 54; 56; 58; 59; 6; 60; 64; 66; 68; 7; 8; 9; 93;
-
ул. Конторская, б.13/2, кв.2;
-
ул. Марьинская, 22;
-
ул. Полтавский Шлях, 1;
-
ул. Красные Ряды, 15;
-
пер. Клещевский, 3; 4;
-
ул. Бориса Шрамко, 12; 14; 16; 2; 20; 22; 28; 31; 35; 39; 43; 45; 53; 55; 57; 59; 6; 61;
-
ул. Большая Панасовская, 105А;
-
пер. Башлаевский, 4А; 6А; 7;
-
пер. Винницкий, 11; 11Б; 16; 16А; 17; 3; 5; 6;
-
пер. Хрустальный, 11; 17; 19;
-
пер. Фастовский, 1; 1А; 4; 5; 6.
Центральный район
-
ул. Ужвий Натальи, 100; 104; 106; 108; 112;
-
б-р. Садовый, 1; 1А; 10; 11; 12/45; 13; 15/3; 19; 2; 21; 23; 25; 3; 4; 4А; 4Б; 4В; 5; 6; 7; 8;
-
в-д. Прудный, 3; 5; 6; 8;
-
в-д. Сельский, 10; 2; 4; 5; 6; 8;
-
в-д. Физкультурный, 1/16; 3; 4; 5; 6; 7; 9;
-
ул. Академика Проскуры, 2;
-
ул. Астрономическая, 44Б;
-
ул. Босенковская, 3;
-
ул. Васильковского, 20; 20А; 24; 30; 34; 36;
-
ул. Гагарина, 1А; 1Б; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2Б; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 34; 36; 38; 4; 5; 6; 7; 8; 84; 9;
-
ул. Денчика, 13; 14; 2; 3;
-
ул. Дружная, 45;
-
ул. Жуковского,5;
-
ул. Ивана Поддубного, 1; 1А; 10; 11; 12/23; 13; 14/20; 16; 18; 2; 20; 22; 24; 3; 4; 5; 6; 7; 8/24; 9;
-
ул. Киевсьая, 3;
-
ул. Кольцевая, 10; 12; 13; 1/32; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 4; 40; 42; 44; 45/9; 46; 47; 49; 5; 50; 50А; 50Б; 51/16; 52; 53/29; 54; 55; 56; 57; 58; 59/12; 6; 60; 61/7; 62; 63; 64; 66; 68; 7; 70; 72; 8; 9;
-
ул. Приовражная, 27;
-
ул. Прудная, 10; 11; 15; 17; 34; 5; 7; 9;
-
ул. Самокиша, 2А;
-
ул. Селянская, 5;
-
ул. Трудовая, 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 34/27; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 43/2; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53/29; 54; 56; 58; 8; 9/21;
-
ул. Фестивальная, 1; 10; 11/8; 12; 13; 14; 15/20; 16; 17/2; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 26А; 27; 28; 29; 30/2; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 54/1; 56; 57; 58; 59; 6; 61; 62; 63; 64/1; 64/2; 65; 66; 66А; 66Б; 68; 7А; 71; 72; 72А; 73; 75; 76; 77; 78; 8; 80; 82; 83; 84; 84А; 85; 87; 9; 91; 93; 95; 99;
-
ул. Физкультурная, 1; 10; 11; 12; 13; 14/2; 15; 17; 18/8; 19; 2; 20; 20/7; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27/6; 28; 3; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42А; 42Б; 43; 47; 49; 5; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 61; 61А; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 7Б; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77; 77В; 78; 79; 8; 80/1; 81; 83; 85; 87; 89; 9; 91; 93; 97; 97А;
-
пр. Жуковского, 1; 10; 3; 3А; 5;
-
пер. Гагарина, 1; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 2; 20; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
-
пер. Кольцевой 1-й, 12; 13; 14; 17; 19; 21; 23; 25; 3; 5; 6А; 6Б; 7; 8; 9;
-
пер. Александра Бабкина, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
-
пер. Прудный 1-й, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 2/9; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
-
пер. Прудный 2-й, 10; 11; 1/15; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 21; 22; 28; 3; 30; 32; 34; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
-
пер. Трудовой, 10; 11; 13; 14; 16/7; 17/2; 19; 24/4; 26; 27; 28; 29; 3; 5;
-
пер. Фестивальный, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
-
пер. Физкультурный, 10; 11; 12; 13/1; 14; 15/2; 16; 17; 18; 19; 21/1; 3; 4; 5/18; 9;
-
ул. Гагарина, 7;.
Напомним, ранее мы сообщали
о том, что 11 сентября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в трех районах города.
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