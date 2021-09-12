В Харькове закроют станции метро

Станции «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты для обслуживания пассажиров.
С 20.00 12 сентября будут закрыты для обслуживания пассажиров станции метро «Спортивная» и «Метростроителей». Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен.
Пропуск пассажиров на станции будет запрещен по требованию полиции в связи с проведением 12 сентября на стадионе «Металлист» футбольного матча между командами ФК «Краматорск» и ФК «Металлист».
Перевозчик рекомендует заранее планировать маршруты следования.
Напомним, закрытие станций метро во время проведения масштабных мероприятий на стадионе «Металлист» – обычная практика. В прошлый раз станции закрывали 5 сентября во время проведения футбольного матча с между командами ФК «Металлист» и ФК «ВПК-Агро».
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