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12.09.2021  20:00   Рита Парфенова

В Харькове закроют станции метро

Станции «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты для обслуживания пассажиров.


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С 20.00 12 сентября будут закрыты для обслуживания пассажиров станции метро «Спортивная» и «Метростроителей». Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен.

Пропуск пассажиров на станции будет запрещен по требованию полиции в связи с проведением 12 сентября на стадионе «Металлист» футбольного матча между командами ФК «Краматорск» и ФК «Металлист».

Перевозчик рекомендует заранее планировать маршруты следования.

Напомним, закрытие станций метро во время проведения масштабных мероприятий на стадионе «Металлист» – обычная практика. В прошлый раз станции закрывали 5 сентября во время проведения футбольного матча с между командами ФК «Металлист» и ФК «ВПК-Агро».

Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  метро, харьков
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