Харьковский Металлист всухую обыграл Краматорск

В матче 8-го тура чемпионата Первой лиги харьковский "Металлист" обыграл ФК "Краматорск" со счетом 3:0.
Харьковский ФК "Металлист" 12 сентября в рамках 8-го тура Первой лиги принимал на своем поле ФК «Краматорск», сообщает РЕДПОСТ.
По календарю Первой лиги матч должен был быть проведен на стадионе "Авангард" в Краматорске, но его перенесли в Харьков из-за того, что там 12 сентября состоялся концерт Monatik.
Дома "Металлист" дома уверенно обыграл "Краматорск" со счетом 3:0.
Счет на 42-й минуте открыл Антон Поступаленко. На 60-й минуте с пенальти гол в ворота «Краматорска» оформил Матэуш Пейшото. А на 70-й минуте Владимир Танчик сделал счет 3:0 в пользу хозяев поля.
«Металлист» продолжает свою беспроигрышную серию и продолжает лидировать в турнирной таблице, имея отрыв от второго места в 5 очков.
Следующий матч на стадионе Металлист наша команда проведет с ФК Полесье" 17 сентября. Начало матча в 18:30.
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