Станции метро в Харькове снова открыты для пассажиров

«Спортивная» и «Метростроителей» открыты для обслуживания пассажиров.
С 21:30 12 сентября станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» открыты для обслуживания пассажиров, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен.
Станции метро, расположенные возле стадиона «Металлист», были закрыты с 20.00 по требованию полиции в связи с проведением футбольного матча между командами ФК «Металлист» и ФК «Краматорск».
Напомним, футбольный матч ФК «Металлист» – ФК «Краматорск» закончился со счетом - 3:0 в пользу харьковчан.
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