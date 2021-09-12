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12.09.2021  21:31   Рита Парфенова

Станции метро в Харькове снова открыты для пассажиров

«Спортивная» и «Метростроителей» открыты для обслуживания пассажиров.

Спортивная и Метростроителей в Харькове открыты для обслуживания пассажиров. Новости Харьклова

С 21:30 12  сентября станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» открыты для обслуживания пассажиров, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен.

Станции метро, расположенные возле стадиона «Металлист», были закрыты с 20.00 по требованию полиции в связи с проведением футбольного матча между командами ФК «Металлист» и ФК «Краматорск».

Напомним, футбольный матч ФК «Металлист» – ФК «Краматорск» закончился со счетом - 3:0 в пользу харьковчан.

 

Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  метро, харьков
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