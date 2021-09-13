13.09.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 13 сентября

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.

В начале рабочей недели в Харькове сохранится теплая и сухая погода под влиянием малоградиентного поля повышенного давления, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +29°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+21°C (ощущается как +27°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 26%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Геомагнитная обстановка на Солнце остается стабильно спокойной, вспышек и магнитных бурь не ожидается.



Народные приметы. В прежние времена в этот день наблюдали за обитателями водной стихии: если лягушки прыгают на берег и днем квакают, а рыбы выпрыгивают из воды - будет дождь.

Лебеди потянулись на юг – к раннему снегу. Если же они еще не улетели, то осень будет долгой и теплой.



Громкое журавлиное курлыканье означает, что скоро будет дождь.