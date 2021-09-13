13.09.2021 07:00

День программистов: события 13 сентября

Сегодня айтишники отмечают неофициальный праздник программистов и компьютерщиков, отмечаемый на 256-й день года.

Число 256 (два в восьмой степени) выбрано потому, что это количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта. В високосные годы этот праздник попадает на 12 сентября, в невисокосные – на 13 сентября.

Зачастую слово «программирование» и все, с ним связанное, ассоциируется у обычного человека только с персональным компьютером, однако это не так. Практически каждое электронное устройство – от пульта дистанционного управления до сложных промышленных станков с программным управлением – в свое время прошли через руки специалистов по программированию.



Мы ежечасно сталкиваемся с плодами трудов того, что сделал программист. Смотрим ли мы телевизор, слушаем ли радио, разговариваем ли по телефону – мы пользуемся тем, что создал программист. Пожалуй, ни одна профессия не охватывает столь широко сферы нашей жизни.

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Сегодня в Украине День памяти украинцев - жертв принудительного выселения из Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщини в 1944 - 1951 годах.



Эта памятная дата установлена в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 18 декабря 2018 года, и отмечается каждое второе воскресенье сентября.



В конце Второй мировой войны новое польское прокоммунистическое правительство, продолжая политику межвоенного правительства национал-демократов, поставило целью иметь моноэтническое государство, зачищенное различными способами от национальных меньшинств, в частности украинцев.



Депортация украинцев с территорий Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщины, на которых они испокон веков проживали, произошла в результате заключенного между УССР и Польским комитетом национального освобождения Соглашения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР. Договор предусматривал выездукраинцев в УССР и возвращение в Польшу поляков и евреев, которые по состоянию на 17 сентября 1939 года были гражданами Польского государства.



На первом этапе, который длился от 15 октября до 31 декабря 1944 года вывезли более 20 тыс. украинцев, преимущественно жителей Холмщины, наиболее пострадавшей от антиукраинских действий Польши. После Холмщины депортация продолжилась на Лемкивщине, в Надсянье и Западной Бойковщине. На этом этапе - с января до конца августа 1945 года - переселили 229 685 человек. С сентября 1945 года «эвакуацию» проводили три специально подготовленные дивизии Войска Польского. На сборы давалось лишь несколько часов, при этом люди оставляли на покинутых местах практически все свое приобретенное добро - жилье, имущество, землю, скот.



Несколько раз срок выселения украинцев продолжали - и официально депортация закончилась в июне 1946 года. Хотя зачистка продолжалась еще до конца июля. В целом в 1944-1946 гг., только по официальным данным, на территорию УССР было депортировано 482,8 тыс. человек. Очевидно, что реальное число изгнанных украинцев было больше.



В 1947 году тех украинцев, которые отказались выезжать в СССР, польские власти в ходе акции «Висла» депортировали на север и запад Польши. Тогда в течение нескольких месяцев были депортированы почти 150 тыс. украинцев. Еще несколько десятков тысяч украинцев были лишены родительского крова во время обменов пограничными участками между СССР и Польшей в 1948 и 1951 годах.





Также в этот день...



В 1776 году основан город Днепр (до 1784 года — Новый Кодак, в 1784-1796 и 1802-1926 гг. — Екатеринослав, в 1796-1802 годах — Новороссийск, в 1926-2016 годах — Днепропетровск).



1830 – Пушкин пишет «Сказку о попе и о работнике его Балде». В городе Болдино...



1894 – родился Джон Бойтон Пристли, английский романист, эссеист, драматург и театральный режиссер.



1902 – в Великобритании впервые в качестве доказательста вины обвиняемого используются отпечатки его пальцев с места преступления.



1929 – Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие – пенициллин.



1944 – родилась Жаклин Биссет, английская актриса («Дикая орхидея», «Анна Каренина», «Казино Ройал»).



1950 – родился Александр Розенбаум, бард.



1960 – в США состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки.



1965 – в США выходит сингл Битлз «Yesterday». По легенде, «Вчера» написал голодный Пол Маккартни, вспоминая, что еще вчера у него на завтрак была отличная яичница. 13 сентября для Битлов вообще день ультразнаковый. В 1965 году они получают 1-ю премию Грэмми, как лучшая группа. 13 сентября 1964 года у Ринго и Морин Старр рождается сын Зак. А в 1968 году 13 сентября пластинка Битлз «Hey Jude» становится золотой.



1978 – родилась Ольга Громыко, писательница, работающая в жанре юмористического фэнтези («Профессия: ведьма», «Год крысы», «Белорские хроники»).



1983 – в 13 часов 13 минут 13 секунд «случилась» группа «Несчастный случай», когда на прослушивании в Студенческом театре МГУ встретились двое студентов: Алексей Кортнев с механико-математического факультета и Валдис Пельш с философского.



1995 – после футбольного матча Лиги чемпионов «Динамо Киев» — «Панатинаикос» испанский судья Лопес Ньето обвинил киевлян в попытке подкупа арбитров, после чего «Динамо» было отстранено от еврокубков на три года.



Именины отмечают: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Илларион, Мирон, Михаил.