13.09.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 13 сентября

Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды предоставляют Овну хорошие возможности, но чтобы их не упустить, ему придется очень быстро действовать и думать! Скорее всего, ситуация потребует от него действовать ловко и нестандартно, и Овен будет обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Овну завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже «минус» в уверенный «плюс».



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец может смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Звезды дарят Тельцу успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Телец затеет глобальный проект, то не пожалеет: со временем его планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Тельцу не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать – вас ждут новые горизонты!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется им важным, однако звезды предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в их дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая сегодняшний выбор, Близнецам не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более «орлу» и «решке». Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, им не придется жалеть ни о чем.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет настроен бескомпромиссно: все или ничего. Он будет ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в его требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Рак будет испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ним рядом. С точки зрения Рака, он просто хочет, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих – эксплуатирует и командует. Впрочем, благодаря такому подходу, Рак действительно может добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.



Лев (24 июля – 23 августа)

В гороскопе Льва будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать его меньше всего – Лев уверен в своей правоте и во всем, что он делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ему в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ним сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот – спросить у Льва совета. Лев охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Энергичности Девы окружающие могут только позавидовать: в ее гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Дева кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела – на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Деву в том, что, за что бы она ни взялась, все в ее руках будет спориться. Главное – стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Неожиданные трудности могут застать Весы врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у них будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться! Звезды наделяют Весы такими качествами, как сила воли, коммуникабельность и дар убеждения, благодаря которым они способны любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Весы сумеют договориться.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Настоящей музыкой для Скорпиона будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, ему будет даваться с трудом. Вот почему звезды не советуют Скорпиону полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться ему на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Скорпион не пожалеет. Он способен на многое – к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Уверенность Стрельца в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить его делам. Как иначе объяснить тот факт, что Стрелец способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды предупреждают, что даже если Стрелец уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка – это думать, что не ошибешься. Только помня об этом, Стрелец сможет преуспеть.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог рискует испытать упадок сил – ему будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому он с удовольствием отложит в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от него активного вмешательства, Козерог способен внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Козерога, сколько его пессимистичный душевный настрой. Звезды обещают, что достаточно Козерогу встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ним неплохие возможности.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп Водолея будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет его живым воображением, благодаря чему Водолей сможет проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят ему звезды, – это спонтанность чувств: Водолей может испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно – улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Водолея будет раскрашен всеми цветами радуги – и все благодаря переживаниям, заставляющим его сердце биться быстрее.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

У Рыб будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды советуют Рыбам воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. День идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.