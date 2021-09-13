13.09.2021 08:21 Рита Парфенова

От короткого замыкания сгорел дом под Харьковом (фото)

Пострадавших и травмированных на пожаре нет.

Короткое замыкание электросети стало причиной возгорания в частном доме поселка Панютино Лозовского района Харьковской области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС..



Одноэтажный жилой дом загорелся сразу после полуночи 12 сентября на улице Левоневского, 77. Дежурный караул, прибывший на тушение на двух автоцистернах, констатировал, что в доме горит коридор, комнаты и частично крыша дома на площади 30 кв.м.



С помощью 2-х пожарных стволов в 01:15 пожарным удалось локализовать огонь. В 4:33 его полностью ликвидировали. Травмированных и погибших в результате пожара нет. Вероятной причиной пожара является короткое замыкание электросети.

Напомним, в городе Валки Богодуховского района в результате пожара пострадали жители частного домовладения.