13.09.2021 08:54 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 13 сентября. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 160 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 28-а (п. №1,3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 65-в (п. №1) до 17:00 13 сентября.; ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №1, стояк) до 20:00 13 сентября.; ул. Маршала Батицкого, 27 (п. №2) до 20:00 14 сентября.



Немышлянский район:

ул. Олимпийская, 7 (п. №3, стояк) до 17:00 13 сентября.; ул. Танкопия, 41-а (п. №4, стояк), ул. Амосова, 32, 34, 42, 56 до 20:00 13 сентября.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 22 (п. №2) до 17:00 13 сентября.; ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №7, стояк), ул. Академика Богомольца, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 13 сентября.



Слободской район:

въезд Тарасовский, 4 (п. №1, стояк), ул. Зерновая, 6/4 (п. №6, стояк) до 20:00 13 сентября.



Холодногорский район:

ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №1, спаренный стояк), ул. Огаревская, 16 (п. №2, спаренный стояк), ул. Огаревская, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 13 сентября.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 13 (п. №3, стояк), пр. Победы, 72 (п. №7, стояк), ул. Деревянко, 48 (стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 3, 5, ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с), ул. Вербная (ч/с), пер. 2-й Степной (ч/с) до 20:00 13 сентября.

Напомним, 11 сентября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.