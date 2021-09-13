В Харькове автоспор перерос в драку: сотрудник полиции забрызгал газовым баллоном противника с битой (видео)

Неизвестный угрожал полицейским битой, нецензурно ругался и ударил правоохранителя. В ответ полицейский применил слезоточивый газ.
О конфликте, который произошел около четырех часов дня в субботу, 11 сентября на улице Маяковского в Харькове, РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
По официальной информации, сотрудник отдела следственного управления ГУНП в Харьковской области в форменной одежде двигался на своем автомобиле по улице Маяковского, где его машину подрезал автомобиль Nissan Micra. Водитель второй машины нецензурно обругал правоохранителя, подошел к его автомобилю и ударил по кузову, а работника полиции - в плечо. Затем вынул из салона автомобиля биту и начал угрожать полицейскому. После этого работник полиции применил спецсредство – слезоточивый газ. После этого неизвестный водитель оставил место происшествия.
Конфликт сняли на видео очевидцы происшествия и обнародовали его в местном Telegram-канале.
На место выезжала следственно-оперативная группа и по факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) уголовно кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишение свободы.
Для объективного установления всех фактов и обстоятельств события кадровая инспекция начала служебное расследование.
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