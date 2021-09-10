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10.09.2021  18:14   Виталий Хиневич

В воскресенье в Харькове не проехать: будут перекрыты центральные улицы

Движение транспорта 12 сентября будет ограничено на центральных улицах города.

В Харькове перекроют центральные улицы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу городского совета Харькова.
 
Отмечается, что в воскресенье, 12 сентября, с 12:30 до 14:00, будет запрещено движение транспорта по площади Свободы, на участке дороги от улицы Тринклера до проспекта Науки, и по проспекту Науки, на участке от площади Свободы до улицы Отакара Яроша.
 
Движение общественного транспорта будет организованно следующим образом:
 
  • троллейбусный маршрут №2: разворотный круг "пр. Победы" - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - ул. Деревянко - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - разворотный круг "пр.Жуковского";
  • троллейбусный  маршрут №18 будет курсировать по маршруту троллейбуса №12;
  • автобусный маршрут №217: площадь Конституции - ул. Университетская - спуск Бурсацкий - ул. Клочковская - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ТРЦ "Метро";
  • автобусный маршрут №245: ул. Целиноградская - ул. Ляли Убийвовк - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - разворот на перекрестке с ул. Ромен Роллана - пр. Независимости - спуск Клочковский и дальше по своему основному маршруту;
  • трамваи по маршруту №12 – курсировать не будут.    

Как сообщают в Департаменте инфраструктуры, это связанно с провидением массового шествия. 

Напомним, в субботу закроют проезд мимо стадиона Турбинист в Харькове.

 

Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  транспорт, харьков
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