10.09.2021 18:14 Виталий Хиневич

В воскресенье в Харькове не проехать: будут перекрыты центральные улицы

Движение транспорта 12 сентября будет ограничено на центральных улицах города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу городского совета Харькова.

Отмечается, что в воскресенье, 12 сентября, с 12:30 до 14:00, будет запрещено движение транспорта по площади Свободы, на участке дороги от улицы Тринклера до проспекта Науки, и по проспекту Науки, на участке от площади Свободы до улицы Отакара Яроша.

Движение общественного транспорта будет организованно следующим образом:

троллейбусный маршрут №2: разворотный круг "пр. Победы" - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - ул. Деревянко - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - разворотный круг "пр.Жуковского";

троллейбусный маршрут №18 будет курсировать по маршруту троллейбуса №12;

автобусный маршрут №217: площадь Конституции - ул. Университетская - спуск Бурсацкий - ул. Клочковская - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ТРЦ "Метро";

автобусный маршрут №245: ул. Целиноградская - ул. Ляли Убийвовк - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - разворот на перекрестке с ул. Ромен Роллана - пр. Независимости - спуск Клочковский и дальше по своему основному маршруту;

трамваи по маршруту №12 – курсировать не будут.

Как сообщают в Департаменте инфраструктуры, это связанно с провидением массового шествия.

Напомним, в субботу закроют проезд мимо стадиона Турбинист в Харькове.