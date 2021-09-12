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12.09.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 12 сентября

День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 12 сентября

Овен (21 марта – 20 апреля)
В голове у Овна может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Едва появившись, они потребуют от него решительных действий. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Овен захочет подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такой командирский настрой способен обеспечить Овну немало претензий со стороны близких людей. Дела делами, но командовать-то зачем? Да и так ли Овен уверен в своих грандиозных планах?

Телец (21 апреля – 21 мая)
В доме Тельца или на его рабочем столе может царить ужасный кавардак – Телец, даже если захочет, вряд ли сумеет избавиться от беспорядка. Звезды говорят, что в его жизни грядут перемены, и хаос вокруг – лишь отражение этого процесса. Телец будет слишком захвачен новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку. Впрочем, сделать это ему все-таки не повредит – хотя бы через день.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецам может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, – если они откажутся от нее, то будут долго об этом жалеть. Возможно, новый проект потребует от Близнецов отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если Близнецы уверены в том, что их новые шаги будут намного эффективнее прежних, им стоит рискнуть. Если же нет – нужно ли менять шило на мыло?

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак имеет все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других, – но лишь в том случае, если он сумеет донести до окружающих суть своих новаторских идей. Звезды обещают Раку, что его интеллектуальный потенциал достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет его слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Раку удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих задумок.

Лев (24 июля – 23 августа)
Обстоятельства не дадут Льву возможности расслабиться и заняться тем, чем он считает нужным. Наоборот, они будут то и дело теребить его, требуя активных действий. Волей-неволей Льву придется принять эти правила игры, и в конце дня он даже может войти во вкус. В процессе Лев способен с удивлением обнаружить, что его мозг работает на удивление ясно и четко, предлагая ему изящные ходы, до которых он раньше бы не додумался.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Счастье Девы – в ее собственных руках! Вернее, в ее собственной голове. Звезды утверждают, что силой мысли Дева вполне способна изменить мир вокруг. Не уверены в каком-то деле? Скажите, что оно вам по плечу. Чувствуете упадок сил? Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Девы – мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность сбываться!

Весы (24 сентября – 23 октября)
У Весов могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: им вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Весы не прогадают. Этот порыв может принести в их жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать ему что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела… Способности Скорпиона к концентрации близки к абсолютному минимуму. Зато Скорпион будет открыт для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у него тут же не вылетят из другого.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец будет демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Стрелец собирается именно с ними. Впрочем, в глазах Стрельца все может выглядеть прямо наоборот: с его точки зрения именно окружающие будут провоцировать его, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Стрелец будет склонен добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Мысли Козерога способны легко перескакивать с одного на другое – в его голове будет тесно от идей! Это вовсе не означает, что все его мысли окажутся ценными, однако ум Козерога будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у него велика. Главное – суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды, у Козерога могут быть проблемы.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей способен с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой. Навязчивая мелодия, гремящая в голове; рабочий вопрос, не дающий покоя; сильные эмоции по мельчайшему поводу – все это будет выбивать Водолея из колеи, мешая ему сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Водолей способен понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет ему в делах, требующих дотошности и конкретики.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды советуют Рыбам поискать свой путь если и не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди, чье мнение для Рыб небезразлично, сумеют в полной мере оценить их новые идеи и нестандартный подход. Со временем это позволит им укрепить свое положение или повысить свой статус. Так что, Рыбы, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете – смело идите вперед!

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз
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