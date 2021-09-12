12.09.2021 07:00

В Украине – День танкиста: события 12 сентября

Сегодня Украина отмечает два «скользящих» праздника.

Во второе воскресенье сентября танкисты Украины отмечают свой профессиональный праздник – День танкиста.



Праздник был учрежден в августе 1997 года Указом Президента в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая их заслуги в годы второй мировой войны и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных Сил Украины на лучших традициях предыдущих поколений.



В состав механизированных и танковых войск Сухопутных войск Украины входят механизированный полк, механизированные и танковые бригады.



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День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности отмечается в Украине ежегодно во второе воскресенье сентября с 1993 года.



Украина имеет давние традиции в сфере добычи и использования нефти и природного газа. Промышленная добыча нефти на Украине началась в 18 веке, и уже в 1909 году в Прикарпатье добывалось 2 миллиона тонн нефти. Газовая промышленность берет свое начало с введения в эксплуатацию Дашавского газового месторождения и строительства первого газопровода Дашава – Стрый в 1924 году.



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12 сентября отмечается «творческий» праздник – Международный день вязания крючком.



Эта техника вязания, считается более простой, нежели вязание на спицах, чем обеспечивает себе на сегодняшний день наибольшую популярность. Более доступное в плане обучения, вязание крючком завоевало и большее распространение.



Для любителей вязания, как начинающих, так и опытных, день 12 сентября стал датой, когда можно, участвуя в приуроченных к этому празднику мероприятиях, продемонстрировать своё умение и результаты творчества. Чаще всего этот замечательный праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных показов, выставок, а также просто обменом фотографиями через социальные сети.



Также в этот день...



В 1624 году в Лондоне прошла испытания первая субмарина. Первый действующий образец подводной лодки был создан для короля Англии Джеймса голландским инженером Корнелиусом ван Дреббелем – в Лондоне была построена и успешно испытана в Темзе вёсельная подводная лодка для 12 гребцов и 3 офицеров.



1919 – маленький отряд анархистов под предводительством поэта-символиста Г Д'Аннунцо захватывает город Фиуме (Риека). На протяжении четырех лет город будет вольным, но потом все-таки отойдет к Италии. «Фазан красив, ума – ни унции; Фиуме спьяну взял Д'Аннунцо..» – писал об этом событии В. В. Маяковский.



1921 – родился Станислав Лем, польский писатель, сатирик, философ и фантаст («Солярис», «Голос Неба», «Мир на Земле», «Вторжение с Альдебарана»). Цитата: «Люди не хотят жить вечно. Люди просто не хотят умирать».



1933 – родилась Татьяна Доронина, русская советская актриса («Мачеха», «Три тополя на Плющихе», «Старшая сестра») и театральный режиссер, народная артистка СССР.



1940 – во Франции найдена пещера Ласко с доисторическими рисунками на стенах.



1944 – родился Владимир Спиваков, русский скрипач, дирижер, руководитель оркестра «Виртуозы Москвы».



1944 – родился Барри Уайт, мериканский певец в стиле ритм-энд-блюз.



1949 – родилась Ирина Роднина, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка СССР.



1958 – в компании Texas Instruments создали первую микросхему.



1959 – с космодрома Байконур стартовала ракета «Восток-Л» и вывела в полет автоматическую станцию «Луна-2», которая впервые в мире совершила посадку на Луне.



1961 – родилась Милен Фармер (настоящая фамилия Готье), французская певица и актриса.



1972 – родился Джейсон Стэтхем, британский актер («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Перевозчик», «Адреналин»).



1973 – родился Пол Уокер, американский актер («Форсаж 1-5», «Белый плен», «Плезантвиль»).



1986 – родилась Эмми Россум, американская певица, актриса («Призрак оперы», «Таинственная река», «Послезавтра»).



1990 – подписание договора об объединении Германии. Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии был подписан министрами иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ. Договор прекратил действие прав и ответственности четырех стран в отношении Берлина и Германии и связанных с ними соглашений.



1991 – в Киеве демонтировали монумент в честь Октябрьской революции на майдане Независимости.



1992 – в космос полетела первая супружеская пара, первая темнокожая женщина и первый японский астронавт.



2008 – в Харькове состоялся первый и на тот момент единственный концерт группы Queen в Украине. Этим бесплатным концертом группа начала свой Европейский тур в поддержку акции борьбы со СПИДом.



Именины отмечают: Александр, Алексей, Ангелина, Аполлинарий, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Максим, Мария, Никодим, Николай, Павел, Петр, Савва, Семен, Спиридон, Степан, Федор, Христофор, Яков.