11.09.2021 20:28 Рита Парфенова

Как в Харькове будут охранять KharkivPride: информация полиции

12 сентября правопорядок во время марша KharkivPride будут обеспечивать работники полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Правоохранители готовы к обеспечению правопорядка во время марша KharkivPride 12 сентября в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.



Правоохранители сообщили, что на территорию формирования колонны Марша – выход со станции метро Госпром – будет ограничен доступ. Присоединиться к колонне можно будет после проверки. Охрану правопорядка во время мероприятия будут обеспечивать работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.



Полиция Харьковщины обращается к участникам мероприятия, жителям и гостям города с просьбой не нарушать публичную безопасность и порядок, не проносить на мероприятие запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей, не провоцировать друг друга. Также во время шествия нежелательно использовать квадрокоптеры.



Правоохранители призывают участников мероприятия соблюдать действующее законодательство, с пониманием отнестись к мерам безопасности.



Напомним, на время шествия на центральных улицах Харькова будет запрещено движение транспорта.

