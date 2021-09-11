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11.09.2021  20:28   Рита Парфенова

Как в Харькове будут охранять KharkivPride: информация полиции

12 сентября правопорядок во время марша KharkivPride будут обеспечивать работники полиции и военнослужащие Нацгвардии.

как полиция будет охранять участников шествия в Харькове

Правоохранители готовы к обеспечению правопорядка во время марша KharkivPride 12 сентября в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что на территорию формирования колонны Марша – выход со станции метро Госпром – будет ограничен доступ. Присоединиться к колонне можно будет после проверки. Охрану правопорядка во время мероприятия будут обеспечивать работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Полиция Харьковщины обращается к участникам мероприятия, жителям и гостям города с просьбой не нарушать публичную безопасность и порядок, не проносить на мероприятие запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей, не провоцировать друг друга. Также во время шествия нежелательно использовать квадрокоптеры.

Правоохранители призывают участников мероприятия соблюдать действующее законодательство, с пониманием отнестись к мерам безопасности.

Напомним, на время шествия на центральных улицах Харькова будет запрещено движение транспорта.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
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