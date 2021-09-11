11.09.2021 19:49

Мощное ДТП в Харькове: посреди Московского проспекта – мятая «девятка» (фото)

О происшествии сообщили в социальных сетях.

Вечером 12 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие на Московском проспекте в Харькове, сообщает РЕДПОСТ с ссылкой на соцсети.

Около семи часов вечера на перекрестке Московского Проспекта и улицы Харьковских дивизий столкнулись Citroеn и ВАЗ 2109.

По словам очевидцев, «девятка» получила сильные повреждения.

Сведений о пострадавших нет, но на место ДТП вызвали машину скорой помощи.

Официальная информация уточняется.

Напомним, ранее мы писали о смертельной аварии вечером 9 сентября 2021 года, в котором ВАЗ, за рулем которого сидел 37-летний водитель, сбил двух пешеходов. 67-летняя женщина погибла на месте.