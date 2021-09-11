Мощное ДТП в Харькове: посреди Московского проспекта – мятая «девятка» (фото)

О происшествии сообщили в социальных сетях.
Вечером 12 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие на Московском проспекте в Харькове, сообщает РЕДПОСТ с ссылкой на соцсети.
Около семи часов вечера на перекрестке Московского Проспекта и улицы Харьковских дивизий столкнулись Citroеn и ВАЗ 2109.
По словам очевидцев, «девятка» получила сильные повреждения.
Сведений о пострадавших нет, но на место ДТП вызвали машину скорой помощи.
Официальная информация уточняется.
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