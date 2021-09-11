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11.09.2021  18:30   Виталий Хиневич

Интимный досуг харьковчан в XIX веке

Выселяли за черту города, грозили тюрьмой, брали на учет в полицию, однако, несмотря на это, им удалось создать в городе отдельный слой общества – так называемых «разрядных женщин».

Проституция в Харькове XIX век
 
Занятие проституцией для многих женщин тех лет было не только способом заработать себе на жизнь, но и удачно выйти замуж.
 
Волна проституции захлестнула центральные улицы Харькова в 1815 году. Первым начал борьбу с «вольными» женщинами губернатор Муратов в 1819 году.
 
В частности проводились облавы на улицах, пойманных на горячем отправляли в тюрьму или штрафовали.
 
Годом позднее полиция Харькова пыталась безуспешно составить список публичных барышень, главным местом «работы» которых становились пивные, постоялые дворы, окрестности казарм и городские ярмарки. К слову, тогда женщин, занимавшихся древнейшей профессией, называли «раструсками».
 
В 1841 году Министерством внутренних дел были составлены правила содержания борделей.
 
Благодаря созданным правилам проституция была узаконена и в Харькове стали появляться первые легальные публичные дома.
 
Основной локацией публичных домов была улица Нетеченская и Гимназическая набережная. С середины XIX века именно здесь находился так называемый район «красных фонарей». На вышеуказанных местах «работало» свыше 100 путан.
 
Вместе с легализацией ремесла пришло и обязательное требование проходить медицинский осмотр, после которого можно было получить «желтый» билет, дающий право работать. Но стоило учесть, что билет выдавали только после изъятия паспорта.
 
"Желтый" билет
 
Стоимость одного сеанса «любви» обходилась клиенту от 10 до 15 копеек, за эти деньги в то время можно было купить живую курицу. Нередко такие сеансы заканчивались кражей денежных средств у мужчин.
 
Тэги:  история, харьков
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