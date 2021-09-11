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11.09.2021  18:06   Рита Парфенова

Лесной пожар тушили под Харьковом (фото)

Пожар произошел в хвойном лесу Изюмского района.

Хвойный лес горел в Изюмском районе под Харьковом

Утром 11 сентября неподалеку ул. Лесной пгт Савинцы Изюмского района загорелся хвойный лес, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В 10:55 работники лесхоза сообщили в в Службу спасения о о пожаре в 40-м квартале Савинского лесничества. Горела хвойная подстилка в лесу и сухая трава за его пределами. Общая площадь пожара составляла около 0,4 га. Существовала угроза распространения пламени на жилые дома.

На помощь пожарным подразделениям лесхоза выехали два отделения службы спасения на автоцистернах из города Балаклеи и пгт Савинцы.

В 11:50 пожар был локализован, а в 12:48 полностью ликвидирован. Спасатели и работники лесхоза предотвратили распространение пламени на большую площадь леса и жилые дома, граничащих с хвойным лесом.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее мы публиковали видео, как на Безлюдовке отдыхающие чуть не сожгли лес.

Хвойный лес горел в Изюмском районе под Харьковом

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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