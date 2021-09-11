11.09.2021 16:52 Рита Парфенова

Под Харьковом в машине скорой помощи снова родился ребенок

Бригада экстренной медпомощи в очередной раз стала свидетелями и главными помощниками при рождении ребенка.

10 сентября в 10:40 в специализированном автомобиле ЭМП родился здоровый мальчик весом 2320 г, ростом 50 см, 8 баллов по шкале Апгар, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Матерью стала 35-летняя жительница Волчанского района Харьковской области, к которой на вызов прибыла бригада ЕМД1801 в составе фельдшера Анастасии Задорожной, медсестры Алины Мацак и водителя Андрея Хижняка.

Роды у женщины начались по время ее госпитализации в роддом. Благодаря акушерский помощи, которую оказали медицинские работники Центра, на свет появился здоровый мальчик. После осмотра новорожденного вместе с мамой бригада скорой доставила в лечебное учреждение.

Напомним, в прошлый раз роды в автомобиле скорой помощи произошли 2 сентября этого года – бригада скорой помощи ЭМП 2006 принимала роды у 31-летней жительницы Кегичевского района Харьковской области.