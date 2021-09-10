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10.09.2021  12:00   Виталий Хиневич

Треск лобового стекла и визг шин: на Харьковщине произошло жуткое ДТП

В селе Солоницевка водитель автомобиля допустил наезд на супружескую пару.

ДТП в Солоницевке
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Вечером, 9 сентября,около 20:30, автомобиль марки ВАЗ совершил ДТП с участием пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.
 
В результате аварии 67-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее супруг в результате происшествия не пострадал. 
 
За рулем автомобиля находился 37-летний мужчина, которого задержали согласно 208 статьи Криминального кодекса Украины.
 
На данный момент открыто уголовное дело по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
Напомним, в Харькове пересекавший улицу мужчина погиб под колесами авто.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков
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