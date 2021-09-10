10.09.2021 12:00 Виталий Хиневич

Треск лобового стекла и визг шин: на Харьковщине произошло жуткое ДТП

В селе Солоницевка водитель автомобиля допустил наезд на супружескую пару.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Вечером, 9 сентября,около 20:30, автомобиль марки ВАЗ совершил ДТП с участием пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.

В результате аварии 67-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее супруг в результате происшествия не пострадал.

За рулем автомобиля находился 37-летний мужчина, которого задержали согласно 208 статьи Криминального кодекса Украины.

На данный момент открыто уголовное дело по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в Харькове пересекавший улицу мужчина погиб под колесами авто.