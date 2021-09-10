ДТП: в Харькове Lanos врезался в забор (фото)

Водитель сбежал с места ДТП.
Авария произошла около шести часов утра 10 сентября, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
На улице Большой Панасовской в Харькове автомобиль Daewoo Lanos совершил наезд на неподвижное препятствие, а именно бетонный забор. Забор разрушен, у автомобиля видимых повреждений, кроме отвалившегося переднего бампера, нет.
Когда на место прибыли патрульные, водителя на месте ДТП не оказалось.
Правоохранители составили схему ДТП и передали материалы в отдел розыска и обработки материалов ДТП.
Автомобиль Daewoo Lanos был помещен на специальную площадку.
Напомним, вечером 7 сентября на проспекте Науки, 38 столкнулись автомобили Skoda и Infinity. В результате столкновения Skoda снесла разделительный забор.
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