10.09.2021 11:46 Рита Парфенова

ДТП: в Харькове Lanos врезался в забор (фото)

Водитель сбежал с места ДТП.

Авария произошла около шести часов утра 10 сентября, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

На улице Большой Панасовской в Харькове автомобиль Daewoo Lanos совершил наезд на неподвижное препятствие, а именно бетонный забор. Забор разрушен, у автомобиля видимых повреждений, кроме отвалившегося переднего бампера, нет.

Когда на место прибыли патрульные, водителя на месте ДТП не оказалось.

Правоохранители составили схему ДТП и передали материалы в отдел розыска и обработки материалов ДТП.

Автомобиль Daewoo Lanos был помещен на специальную площадку.

Напомним, вечером 7 сентября на проспекте Науки, 38 столкнулись автомобили Skoda и Infinity. В результате столкновения Skoda снесла разделительный забор.

Источник: Патрульная полиция

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