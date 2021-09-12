Колонна стартовала от Госпрома по проспекту Науки.
12 сентября в Харькове проходит марш KharkivPride, сообщает РЕДПОСТ.
Колонна пройдет от Госпрома по проспекту Науки. Начало планировалось в 12.00, но реально шествие стартовало на полчаса позже.
По маршруту движения участников марша перекрыто движение транспорта.
Правопорядок во время марша обеспечивается силами Нацполиции и Нацггвардии. До начала марша на площади Свободы собралось много правоохранителей, автобусы полиции и автозаки.
Участников прайда пускали в колонну только после прохождения металлодетектора. Потом шествующих взяли в оцепление.
Сегодняшний ХарьковПрайд - третий по счету. Первый марш прошел в 2019 году. В прошлом, 2020 году, из-за карантина акция проходила в формате автопробега.
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День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
Лето продолжается: Харьков находится в поле повышенного атмосферного давления, что вызывает путь небольшое, но ровное потепление.
Сегодня Украина отмечает два «скользящих» праздника.
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