12.09.2021 12:39 Рита Парфенова

В Харькове проходит марш KharkivPride

Колонна стартовала от Госпрома по проспекту Науки.







12 сентября в Харькове проходит марш KharkivPride, сообщает РЕДПОСТ.



Колонна пройдет от Госпрома по проспекту Науки. Начало планировалось в 12.00, но реально шествие стартовало на полчаса позже.



По маршруту движения участников марша перекрыто движение транспорта.



Правопорядок во время марша обеспечивается силами Нацполиции и Нацггвардии. До начала марша на площади Свободы собралось много правоохранителей, автобусы полиции и автозаки.





Участников прайда пускали в колонну только после прохождения металлодетектора. Потом шествующих взяли в оцепление.



Сегодняшний ХарьковПрайд - третий по счету. Первый марш прошел в 2019 году. В прошлом, 2020 году, из-за карантина акция проходила в формате автопробега.