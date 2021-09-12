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12.09.2021  12:39   Рита Парфенова

В Харькове проходит марш KharkivPride

Колонна стартовала от Госпрома по проспекту Науки.


KharkivPride в Харькове 12 сентября 2021 года

12 сентября в Харькове проходит марш KharkivPride, сообщает РЕДПОСТ.

Колонна пройдет от Госпрома по проспекту Науки. Начало планировалось в 12.00, но реально шествие стартовало на полчаса позже.

По маршруту движения участников марша перекрыто движение транспорта.

Правопорядок во время марша обеспечивается силами Нацполиции и Нацггвардии. До начала марша на площади Свободы собралось много правоохранителей, автобусы полиции и автозаки.

KharkivPride в Харькове 12 сентября 2021 года

KharkivPride в Харькове 12 сентября 2021 года

KharkivPride в Харькове 12 сентября 2021 года

Участников прайда пускали в колонну только после прохождения металлодетектора. Потом шествующих взяли в оцепление.

Сегодняшний ХарьковПрайд - третий по счету. Первый марш прошел в 2019 году. В прошлом, 2020 году, из-за карантина акция проходила в формате автопробега.

Тэги:  kharkivpride, харьков
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