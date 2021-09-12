На улице Харькова нашли зародыш ребенка: комментарий полиции

О жуткой находке сообщили соцсети.
Утром 11 сентября на улице Славянской в районе ЮЖД обнаружили 2-месячного человеческого зародыша, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
О жуткой находке очевидцы сообщили в соцсетях, отметив, что в пяти метрах от находки лежали вату, маска и лидокаин.
В пресс-службе Нацполиции информацию подтвердили. Сообщили, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2. ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, 27 марта 2021 года жительница города Лозовая положила в пакет и оставила в яме всеобщей уборной вокзала «Панютино» своего новорожденного сына. По чистой случайности ребенка спасли и передали патронатной семье в Лозовой.
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