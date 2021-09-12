В Харькове такси перевернулось на крышу: в Сети выложили видео момента ДТП

Пострадавших в аварии нет.
В ночь на 12 сентября автомобиль службы такси 30-40 попал в ДТП на улице Морозова, 3, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
По информации правоохранителей водитель автомобиля Renault не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Chevrolet, в результате чего автомобиль Renault перевернулся.
На водителя автомобиля Renault патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы по ДТП будет переданы в суд.
В сети появилось видео момента столкновения. На кадрах записи видно, как за пешеходным переходом припаркован автомобиль со включенными фарами. Подъехавший сзади автомобиль такси задевает припаркованную машину и переворачивается.
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