12.09.2021 16:07

В Харькове такси перевернулось на крышу: в Сети выложили видео момента ДТП

Пострадавших в аварии нет.



Патрульная полиция

В ночь на 12 сентября автомобиль службы такси 30-40 попал в ДТП на улице Морозова, 3, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

По информации правоохранителей водитель автомобиля Renault не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Chevrolet, в результате чего автомобиль Renault перевернулся.



На водителя автомобиля Renault патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы по ДТП будет переданы в суд.

В сети появилось видео момента столкновения. На кадрах записи видно, как за пешеходным переходом припаркован автомобиль со включенными фарами. Подъехавший сзади автомобиль такси задевает припаркованную машину и переворачивается.

Напомним, ранее мы писали о смертельной аварии вечером 9 сентября 2021 года, в котором ВАЗ, за рулем которого сидел 37-летний водитель, сбил двух пешеходов. 67-летняя женщина погибла на месте.