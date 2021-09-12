12.09.2021 14:44

В Харькове вспомнили основателя первого в Украине детского театра «Тимур» Василия Сидина

Вечер памяти Василия Сидина, основателя и руководителя детского театра «Тимур», проходит в харьковском Муниципальном центре культуры и любительского искусства.

Он учил детей быть самими собой, быть актером для него была не первоочередная задача в ребёнке. Все это об известном в театральных кругах харьковчанине режиссере Василии Сидине, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



В этом году детский театр «Тимур», которым Василий Сидин руководил 35 лет, празднует свое 45-летие. В доме культуры Основянского района, где и по сей день выступают его актеры, прошел вечер памяти режиссера. Его не стало 10 лет назад.



«Наш театр удобен тем, что мы не проводим кастингов, и обучение в нём бесплатное. Это дает возможность детям из разных социальных слоев, с различными физическими особенностями в развитии быть в нашей труппе. Сейчас у нас много детей, которые имеют какие-то определенные особенности, или, можно так сказать, из неблагополучных семей. И всем им в нашем театре комфортно. Здесь хорошая атмосфера. На устах наших детей не существует слова «инвалид» или какой-то не такой. Напротив, те «белые вороны», которые есть в школах, у нас они являются талантливыми актерами», – рассказывает художественный руководитель театра «Тимур» Антон Жиляков.



Один из актёров театра – Кирилл Воробьев. Парень начал свою театральную жизнь в шестилетнем возрасте. И она его не отпускает до сих пор. Потому что этим он живет. А Василий Сидин стал для юноши тем человеком, который привил ему любовь к театру.



«Для меня театр «Тимур», это, безусловно, мой второй дом и вся труппа, все дети, все друзья - это моя вторая семья. И порой бывают такие моменты, когда поддержка именно такой семьи оказывает на тебя светлое влияние. И театр «Тимур» - это смысл моей жизни, потому что я теперь студент театрального университета. Поэтому это очень повлияло на меня, на мою жизнь», – делится Кирилл Воробьёв.



Сейчас в театральной труппе, что является одной большой семьей, насчитывается полсотни участников. Это дети от шести до двадцати с лишним лет. Обучают их творчеству и раскрывают таланты коллектив педагогов, среди которых и родственники Василия Сидина.



«Я помню момент, когда я родилась и в год я сидела на спектаклях на папиных. И здесь я жила и выросла. Поэтому могу сказать, что родилась в «Тимуре», – вспоминает дочка режиссера, педагог театра Варвара Сидина.



«Я не знаю такого человека, который так умел любить детей. Это дар, это призвание, это удивительный талант, который он умел раскрывать и настолько видеть, то, что другие не видят. Даже то, что родители не могут видеть в своих детях, - папа это делал. Он любил вот так, с головой. Поэтому это удивительный талант, которого у многих взрослых педагогов я, к сожалению, не наблюдаю», – поделилась Варвара Сидина.



На сегодняшний день в репертуаре театра «Тимур» 5 спектаклей. Театралы надеются, что у них получится легендарный спектакль, которому в этом году исполнилось 20 лет, это «Маленький принц». Это особое произведение для труппы, потому что именно этот спектакль был флагманом у основателя театра Василия Сидина.



Фото со страницы Facebook Антона Жилякова

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