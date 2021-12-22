22.12.2021 16:59 Дмитрий Колоней

Новогодняя поездка к Санта-Клаусу: что необходимо знать туристу

К чему должен быть готов человек, отправляющийся в Лапландию на зимние праздники.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Сегодня, путешествие в сказку обойдется досточно дорого. Для начала за сам тур в сказочную провинцию Лапландия придется выложить крупную сумму.

Если вы планирует поехать в тур для двоих, заплатите от 78 тысяч гривен. В эту сумму входит перелет, трансфер, гид, недельное проживание в четырехзвездочном отеле. Учтите, что услуги "Все включено" нет. Рассчитывать можно лишь на завтрак.

В Рованиеми, в котором расположена резиденция Санта-Клауса, цены очень высокие, так как новогодние праздники в провинции - пик туристического сезона.

Размышляя, каким образом отправиться в эту поездку, стоит учесть два варианта - ехать на автобусе или лететь на самолете.

Если хотите сэкономить - можно взять автобусный тур, который для одного человека будет стоить от 11 тыс. гривен (проезд, проживание в трехзвездочных отелях по маршруту, завтраки и паром в Хельсинки). Купив такой тур, вы сэкономите примерно в четыре раза.

Если же вы не стеснены в средствах, можно отправиться в авиатур. Плюсы такой поездки - автоматическая оплата путешествия не только к Санте, но и других страны по маршруту. Но при этом придется заплатить в четыре раза больше .

Посещение резиденции Санта-Клауса в Рованиеми, его почты, отправить письмо родным и пообщаться с ним на родном языке, обойдется за индивидуальную экскурсию по резиденции для четырех человек в 30 тыс. гривен, а за билет в группе из нескольких человек – от 2500 гривен за одного.

От экскурсий здесь невозможно отказаться. Например, 2,5 часовая вечерняя поездка на курорт Леви, где можно увидеть северное сияние, заплатив за удовольстсвтеи от 1500 гривен за человека, на Новый год будет стоить вдвое больше.

Билет в местный арктический зоопарк "Рануа" в 80 км от Рованиеми (около 200 животных в природных условиях) будет стоить от тысячи гривен за человека. Стоит учесть и поездку в парк развлечений Santa Park, находящийся под землей.

Как мы упоминали, услуга "все включено" здесь в отелях не популярна, поэтому туристы едят в заведениях. За один обед платят минимум тысячу гривен. За ужин и ланч ежедневно тратят около 2 тыс. гривен. Если забронируете тур для двоих за 78 тыс. гривен, будьте готовы, что на этом расходы не закончатся. Словом, если вы забронируете тур для одного только с завтраками, то за неделю на еду потратите дополнительно 14 тыс. гривен.

За праздничный ужин на Новый год или Рождество на одного, турист заплатит от 4 тыс. грн.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоит отдохнуть на Новый год на топ-курортах и в Европе.