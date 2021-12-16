16.12.2021 13:05 Виталий Хиневич

Сколько стоит отдохнуть на Новый год на топ-курортах и в Европе

В канун праздников туристический бизнес начал оживать.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».

Отмечается, что украинцы начали бронировать туристические путевки на праздничные дни. Многие выбирают Карпаты, но достаточное количество и тех, кто желает поехать за границу.

При этом стоит отметить, что в различных странах действуют свои карантинные ограничения для иностранцев, но, не смотря на это спрос на заграничные путешествия растет.

Наиболее доступными и популярными направлениями является Турция, Египет и Арабские Эмираты.

Зимой в Турции не сезон, поэтому часть отелей не работают. В тех, что продолжают работу, отдохнуть можно по цене от 300 евро за неделю. Недельные туры с посещением Стамбула, Каппадокии, Памуккале можно купить за 30 тысяч гривен за двоих.

Египет радует более мягким климатом, зимой там можно отдохнуть даже на пляжах. На новогодние каникулы цены являются высокими - с 29 декабря проживание в отеле "все включено" с перелетом из столицы Украины обойдется в сумму около 19 тысяч гривен за неделю.

ОАЭ предлагает не только отдых на пляже, но и разнообразные новогодние шоу. В конце декабря - начале января цены стартуют от 34 тысяч гривен за семь дней отдыха для двоих.

Мексика, Доминикана, Мальдивы радуют экзотикой, но и цены на данные направления будут дороже. Так, за максимально бюджетный тур в Доминикану на 10 дней нужно отдать 60 тысяч гривен. Мексика - еще дороже: отдых в скромном отеле обойдется в 110-120 тысяч гривен за двоих на 10 дней. Цены на отдых на Мальдивах стартуют от 100 тысяч гривен за десятидневный отдых на двоих.

Пятидневный тур в Германию с проживанием в гостинице 3 звезды будет стоить от 300 евро за человека. Однако в новогоднюю ночь цены в гостиницах дорожают. Франция обойдется еще дороже, один только перелет для двоих обойдется в 15 тысяч гривен. Средний бюджет путешествия в праздничные даты составит от тысячи евро на двоих.

Кроме этого, Новогодний автобусный тур в Будапешт составит примерно 100−150 евро. Насладиться горнолыжным курортом в Болгарии можно за 250 евро.

Напомним, «Укрзалізниця» представила новогодние туристические маршруты и назначила новые поезда.