Харківські діти пільгових категорій оздоровлюються у Міжнародному центрі «Артек»

Про це поінформували у харківському Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що харківських дітей-сирот, дітей із багатодітних чи соціально неблагополучних сімей прийняли на Різдвяні свята іспанські родини.
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Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.
Протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дощ зі снігом, який після обіду повинен послабшати, а ближче до вечора йому на зміну прийде дощ.
Щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.
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