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09.12.2022  21:04   Дмитро Колонєй

Харківські діти пільгових категорій оздоровлюються у Міжнародному центрі «Артек»

Про це поінформували у харківському Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту.


Фотографія з відкритих джерел
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, Міжнародний дитячий центр «Артек» на Закарпатті прийняв першу зимову оздоровчу зміну, у яку увійшли 20 дітей з Харкова.
 
Вона триватиме протягом трьох тижнів. У безпечній гірській місцевості для дітей організували активний відпочинок.  
 
Путівки на оздоровлення безкоштовні. Їх виділяють районні комітети у справах сім’ї, молоді та спорту відповідно до місця реєстрації проживання дитини.  У департаменті нагадали, що зазначеною пільгою можуть скористатися діти наступних категорій:  
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 
  • діти з багатодітних сімей; 
  • діти, один із батьків яких загинув при захисті України від збройної агресії рф; 
  • діти з малозабезпечених сімей; 
  • діти з інвалідністю (за відсутності медичних протипоказань).

Оздоровлюються у Міжнародному центрі «Артек» харківські діти пільгових категорій

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що харківських дітей-сирот, дітей із багатодітних чи соціально неблагополучних сімей прийняли на Різдвяні свята іспанські родини.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  дети, отдых, харьков
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