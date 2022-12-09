09.12.2022 21:04 Дмитро Колонєй

Харківські діти пільгових категорій оздоровлюються у Міжнародному центрі «Артек»

Про це поінформували у харківському Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту.



Фотографія з відкритих джерел

Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, Міжнародний дитячий центр «Артек» на Закарпатті прийняв першу зимову оздоровчу зміну, у яку увійшли 20 дітей з Харкова.

Вона триватиме протягом трьох тижнів. У безпечній гірській місцевості для дітей організували активний відпочинок.

Путівки на оздоровлення безкоштовні. Їх виділяють районні комітети у справах сім’ї, молоді та спорту відповідно до місця реєстрації проживання дитини. У департаменті нагадали, що зазначеною пільгою можуть скористатися діти наступних категорій:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з багатодітних сімей;

діти, один із батьків яких загинув при захисті України від збройної агресії рф;

діти з малозабезпечених сімей;

діти з інвалідністю (за відсутності медичних протипоказань).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що харківських дітей-сирот, дітей із багатодітних чи соціально неблагополучних сімей прийняли на Різдвяні свята іспанські родини.