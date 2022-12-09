09.12.2022 21:43 Дмитро Колонєй
Витончені канапе до новорічного стілу
Пропонуємо прикрасити святковий стіл оригінальною та красивою стравою.
Витончені канапе до новорічного стілу
Як пише РЕДПОСТ
, канапе на святковому столі - універсальна страва, яка підійде як для урочистостей у родинному колі, так і якщо очікується багато гостей. Невеликі закуски просто робити і зручно їсти у будь-якій обстановці.
Канапе для фуршету - шинка з огірком
Продукти:
-
шинка куряча - 100 г;
-
свіжий огірок - 150 г;
-
багет - 1 шт.;
-
бринза - 50 г;
-
масло вершкове - 50 г.
-
Зелень та консервована кукурудза (для прикраси)
Рецепт покроково:
-
Нарізаємо багет скибочками завтовшки 1 см.
-
Відправляємо підсушитися на 5 хвилин в духовку при 110 °С.
-
Огірок нарізаємо тонкими кружальцями, шинку - широкими тонкими скибочками. Можна попросити зробити ідеально рівну нарізку у магазині.
-
Перетираємо бринзу та олію до однорідності.
-
Змащуємо сирною масою скибочки багету.
-
Викладаємо на них з одного краю стос із трьох гуртків огірка, а з іншого згорнуту в кульок шинку.
-
Всередину кулька поміщаємо зелень та кукурудзу.
Канапе зі шведських фрикадельок
Продукти (на 20 канапе):
-
яловичий фарш - 400 г;
-
несолодкі кукурудзяні пластівці - 50 г;
-
яйця - 2 шт.;
-
молоко - 80 мл;
-
перець чорний мелений - 0,5 ч. л.
-
мускатний горіх – 0,25 ч. л.;
-
паприка - 0,5 ч. л.;
-
часник - 1 зуб.;
-
сіль - 1,5 ч. л.;
-
олія рослинна - 100 г.
-
Мариновані огірки, морква, томати чері та оливки (для прикраси).
Рецепт покроково:
-
Подрібнюємо пластівці в блендері,
-
Змішуємо з фаршем, молоком, тертим часником, яйцем та спеціями.
-
Масу перемішуємо.
-
Сформуємо невеликі фрикадельки, трохи сплющуємо їх для стійкості та швидко обсмажуємо до рум'яності.
-
Перекладаємо фрикадельки на деко, змащене олією, за 10 хвилин доведемо до готовності в розігрітій до 170 ° С духовці.
-
Дістаємо фрикадельки та остуджуємо.
-
Надягаємо на шпажки овочі, а потім вставляємо їх у фрикадельки.
-
Подаємо на таці.
Канапе з червоною рибою
Продукти:
-
солоний лосось - 200 г;
-
житній хліб - 300 г;
-
вершковий сир - 150 г;
-
зелень - 20 г.
Рецепт покроково:
-
Нарізаємо хліб на тонкі квадратні скибочки розміром 3 див.
-
Підсушуємо їх у духовці.
-
Лосось нарізаємо тонкими смужками.
-
Видавлюємо у центрі кожного житнього тосту кондитерським шприцом вершковий сир.
-
Зверху розкладаємо гілочки зелені.
-
Повертаємо в роли скибочки лосося і вертикально встановлюємо на тости, трохи втопивши в сирі.
Канапе на оладках з рибою та креветками.
Продукти (для 20 канапе)
-
борошно - 250 г;
-
кефір - 220 мл;
-
цукор - 1 ст. л.;
-
сіль - 1 ч. л.;
-
розпушувач - 0,5 ч. л.;
-
яйце - 1 шт.;
-
рослинна олія - 3 ст. л;.лосось у власному соку-1 банку;
-
варено-морожені креветки - 200 г;
-
плавлений сир 100 г;
-
кріп - 1 гілочка;
-
майонез - 1 ст. л.
Рецепт покроково:
-
Замісити з борошна, що просіює, молока, яйця, цукру, солі і розпушувача тісто, яке по консистенції нагадує сметану.
-
Смажимо маленькі оладки, викладаючи чайною ложкою тісто на розігріту сковороду, змащену олією.
-
Відкидаємо лосося на друшляк, щоб повністю прибрати з нього вологу. Креветки очищаємо
-
Відкладаємо 20 креветок для прикраси, решту порубаємо.
-
Рибу перекладаємо в миску, натираємо туди плавлений сир, додаємо креветки та майонез, змішуємо.
-
Масу відправляємо у холодильник на 40 хвилин.
-
Викладаємо масу на холодні оладки кондитерським шприцом або за допомогою кільця сервіровки.
-
Зверху укладаємо креветку та гілочку кропу.
Швидкі канапе з сиром
(Вони допоможуть, якщо немає часу на приготування)
Продукти (для 20 порцій):
-
сир твердий (краще чеддер) - 100 г;
-
виноград червоний – 100 г;
-
мандарин - 2 шт.;
-
оливки без кісточок - 10 шт.
Рецепт покроково:
-
Миємо виноград і даємо обсохнути.
-
Знімаємо ягоди з грона.
-
Мандарин чистимо, звільняємо від білої плівки та розбираємо на дольки
-
Маслини дістаємо із розсолу.
-
Сир нарізаємо кубиками чи як подобається.
-
Насаджуємо на шпажки виноградини, мандаринові часточки та маслини, а також шматочки сиру.
-
Готові канапе ставимо на плоску тарілку.
Канапе-роли з оселедцем
Продукти (для 20 порцій):
-
курячі яйця - 5 шт.;
-
рослинна олія - 1 ст. л.;
-
філе оселедця - 300 г;
-
сир - 50 г;
-
зелена цибуля - 50 г;
-
петрушка - 10 г;
-
кріп - 10 г.
Рецепт покроково:
-
Збити яйця, як на омлет.
-
Нагріту сковороду змастити олією і підсмажити 4 тонкі млинці. Очистити оселедець від шкіри та дрібно покришити.
-
Дрібно нарізаємо зелену цибулю, кріп та петрушку.
-
Змішуємо рибу та зелень з сиром.
-
Намазуємо млинці рибно-сирною масою,
-
Щільно згортаємо та розрізаємо на 5 частин.
-
Канапе, що виходять, сколюємо шпажкою.
Канапе з перепелиним яйцем
Продукти:
-
хліб пшеничний – 200 г;
-
крабові палички - 100 г;
-
жирна сметана - 20 г;
-
перепелині яйця - 10 шт.;
-
гострий кетчуп - 1 ст. л.;
-
сухе макове зерно (або чорний кунжут) - 0,5 ч. л.
Рецепт покроково:
-
Нарізаємо хліб дуже тонкими скибочками.
-
За допомогою чарки вирізаємо з них кружечки діаметром до 5 см.
-
Відправляємо хліб у духовку (160 ° С) на 5 хвилин до отримання рум'яної скоринки, щоб не розмок.
-
Заливаємо перепелині яйця холодною водою і відправляємо варитись круто (5 хвилин після закипання).
-
Очищаємо їх і розрізаємо навпіл.
-
Подрібнюємо блендером крабові палички зі сметаною.
-
Викладаємо масу на охололі хлібні медальйони.
-
Поверх встановлюємо половинки яєць, а на них акуратно капаємо гострим кетчупом.
-
Злегка присипаємо згори маком.
Канапе «Маргарита»
Продукти:
-
моцарелла (краще в маленьких кульках чильєджіні або перлини.) - 200 г;
-
томати чері - 200 г;
-
свіжий зелений базилік - 50 г;
-
бальзамічний оцет - 1 ст. л.
Рецепт покроково:
-
Моємо томати черрі та базилік.
-
Моцарелу та овочі обсушуємо.
-
Обриваємо з базиліка листочки.
-
Надягаємо на шпажки по черзі чері, листок базиліка і кульку моцарелли. Канапе викладаємо на блюдо, збризкуємо бальзамічним оцтом.
Канапе з беконом
Продукти:
-
бекон копчений (або копчена грудинка) - 100 г;
-
швейцарський сир - 200 г;
-
оливкова олія -1 ст. л.;
-
свіжа м'ята - 50 г.
Рецепт покроково:
-
Розрізаємо смужки бекону на 5 рівних частин.
-
Сир нарізаємо квадратами завбільшки 2 см і завтовшки 5-6 мм.
-
Обертаємо кожен квадрат сиру беконом.
-
Сколюємо шпажкою.
-
Канапе укладаємо щільно на тарілку.
-
Рубаємо м'яту, змішуємо її з оливковою олією та рівномірно посипаємо зверху канапе.
Канапе-паштет
Продукти (для 20 канапе):
-
яловича печінка - 300 г;
-
свинячий підчеревок - 200 г;
-
цибуля - 1 шт.;
-
морква середня - 1 шт.;
-
вершкове масло - 100 г;
-
коньяк - 50 мл;
-
вода - 100 мл;
-
борошно пшеничне - 1 ст. л.;
-
перець чорний мелений - 1 ч. л.;
-
сіль - 1 ч. л.;
-
солоний огірок - 3 шт.
Рецепт покроково:
-
Нарізаємо печінку та підчеревок шматками з волоський горіх.
-
Очищаємо моркву та цибулю.
-
Обсмажуємо свинину та печінку у глибокій сковороді на великому вогні до зміни кольору.
-
Додаємо борошно та овочі повністю.
-
Обсмажуємо 3 хвилини, помішуючи.
-
Вливаємо коньяк та 100 мл води.
-
Накриваємо кришкою та гасимо продукти 45 хвилин.
-
Наприкінці покладемо приправи та сіль.
-
Двічі пропускаємо ще теплі продукти з олією на м'ясорубці з дрібними ґратами.
-
Застилаємо харчовою плівкою прямокутний контейнер.
-
Змащуємо її олією.
-
Викладаємо паштет шаром 4 см.
-
Розрівнюємо, ущільнюємо та відправляємо в холодильник.
-
Застиглий паштет виймаємо з плівкою, розрізаємо ножем на два пласти, а потім кубиками.
-
Кладемо на кожен шматочок кухоль солоного огірка.
-
Сколюємо канапе шпажкою.
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