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09.12.2022  21:43   Дмитро Колонєй

Витончені канапе до новорічного стілу

Пропонуємо прикрасити святковий стіл оригінальною та красивою стравою.


Витончені канапе до новорічного стілу
Як пише РЕДПОСТ, канапе на святковому столі - універсальна страва, яка підійде як для урочистостей у родинному колі, так і якщо очікується багато гостей. Невеликі закуски просто робити і зручно їсти у будь-якій обстановці.
 

Канапе для фуршету - шинка з огірком

Продукти:

 

  • шинка куряча - 100 г;
  • свіжий огірок - 150 г;
  • багет - 1 шт.;
  • бринза - 50 г;
  • масло вершкове - 50 г.
  • Зелень та консервована кукурудза (для прикраси)

Рецепт покроково:

 

  1. Нарізаємо багет скибочками завтовшки 1 см.
  2. Відправляємо підсушитися на 5 хвилин в духовку при 110 °С.
  3. Огірок нарізаємо тонкими кружальцями, шинку - широкими тонкими скибочками. Можна попросити зробити ідеально рівну нарізку у магазині.
  4. Перетираємо бринзу та олію до однорідності.
  5. Змащуємо сирною масою скибочки багету.
  6. Викладаємо на них з одного краю стос із трьох гуртків огірка, а з іншого згорнуту в кульок шинку.
  7. Всередину кулька поміщаємо зелень та кукурудзу.

Канапе зі шведських фрикадельок

Продукти (на 20 канапе):

 

  • яловичий фарш - 400 г;
  • несолодкі кукурудзяні пластівці - 50 г;
  • яйця - 2 шт.;
  • молоко - 80 мл;
  • перець чорний мелений - 0,5 ч. л.
  • мускатний горіх – 0,25 ч. л.;
  • паприка - 0,5 ч. л.;
  • часник - 1 зуб.;
  • сіль - 1,5 ч. л.;
  • олія рослинна - 100 г.
  • Мариновані огірки, морква, томати чері та оливки (для прикраси).

Рецепт покроково:

 
  1. Подрібнюємо пластівці в блендері,
  2. Змішуємо з фаршем, молоком, тертим часником, яйцем та спеціями.
  3. Масу перемішуємо.
  4. Сформуємо невеликі фрикадельки, трохи сплющуємо їх для стійкості та швидко обсмажуємо до рум'яності.
  5. Перекладаємо фрикадельки на деко, змащене олією, за 10 хвилин доведемо до готовності в розігрітій до 170 ° С духовці.
  6. Дістаємо фрикадельки та остуджуємо.
  7. Надягаємо на шпажки овочі, а потім вставляємо їх у фрикадельки.
  8. Подаємо на таці.

Канапе з червоною рибою

Продукти:

 

  • солоний лосось - 200 г;
  • житній хліб - 300 г;
  • вершковий сир - 150 г;
  • зелень - 20 г.

Рецепт покроково:

 

  1. Нарізаємо хліб на тонкі квадратні скибочки розміром 3 див.
  2. Підсушуємо їх у духовці.
  3. Лосось нарізаємо тонкими смужками.
  4. Видавлюємо у центрі кожного житнього тосту кондитерським шприцом вершковий сир.
  5. Зверху розкладаємо гілочки зелені.
  6. Повертаємо в роли скибочки лосося і вертикально встановлюємо на тости, трохи втопивши в сирі.

Канапе на оладках з рибою та креветками.

Продукти (для 20 канапе)

 

  • борошно - 250 г;
  • кефір - 220 мл;
  • цукор - 1 ст. л.;
  • сіль - 1 ч. л.;
  • розпушувач - 0,5 ч. л.;
  • яйце - 1 шт.;
  • рослинна олія - ​​3 ст. л;.лосось у власному соку-1 банку;
  • варено-морожені креветки - 200 г;
  • плавлений сир 100 г;
  • кріп - 1 гілочка;
  • майонез - 1 ст. л.

Рецепт покроково:

 

  1. Замісити з борошна, що просіює, молока, яйця, цукру, солі і розпушувача тісто, яке по консистенції нагадує сметану.
  2. Смажимо маленькі оладки, викладаючи чайною ложкою тісто на розігріту сковороду, змащену олією.
  3. Відкидаємо лосося на друшляк, щоб повністю прибрати з нього вологу. Креветки очищаємо
  4. Відкладаємо 20 креветок для прикраси, решту порубаємо.
  5. Рибу перекладаємо в миску, натираємо туди плавлений сир, додаємо креветки та майонез, змішуємо.
  6. Масу відправляємо у холодильник на 40 хвилин.
  7. Викладаємо масу на холодні оладки кондитерським шприцом або за допомогою кільця сервіровки.
  8. Зверху укладаємо креветку та гілочку кропу.

Швидкі канапе з сиром

(Вони допоможуть, якщо немає часу на приготування)
 

Продукти (для 20 порцій):

 

  • сир твердий (краще чеддер) - 100 г;
  • виноград червоний – 100 г;
  • мандарин - 2 шт.;
  • оливки без кісточок - 10 шт.

Рецепт покроково:

 

  1. Миємо виноград і даємо обсохнути.
  2. Знімаємо ягоди з грона.
  3. Мандарин чистимо, звільняємо від білої плівки та розбираємо на дольки
  4. Маслини дістаємо із розсолу.
  5. Сир нарізаємо кубиками чи як подобається.
  6. Насаджуємо на шпажки виноградини, мандаринові часточки та маслини, а також шматочки сиру.
  7. Готові канапе ставимо на плоску тарілку.

Канапе-роли з оселедцем

Продукти (для 20 порцій):

 

  • курячі яйця - 5 шт.;
  • рослинна олія - ​​1 ст. л.;
  • філе оселедця - 300 г;
  • сир - 50 г;
  • зелена цибуля - 50 г;
  • петрушка - 10 г;
  • кріп - 10 г.

Рецепт покроково:

 

  1. Збити яйця, як на омлет.
  2. Нагріту сковороду змастити олією і підсмажити 4 тонкі млинці. Очистити оселедець від шкіри та дрібно покришити.
  3. Дрібно нарізаємо зелену цибулю, кріп та петрушку.
  4. Змішуємо рибу та зелень з сиром.
  5. Намазуємо млинці рибно-сирною масою,
  6. Щільно згортаємо та розрізаємо на 5 частин.
  7. Канапе, що виходять, сколюємо шпажкою.

Канапе з перепелиним яйцем

Продукти:

 
  • хліб пшеничний – 200 г;
  • крабові палички - 100 г;
  • жирна сметана - 20 г;
  • перепелині яйця - 10 шт.;
  • гострий кетчуп - 1 ст. л.;
  • сухе макове зерно (або чорний кунжут) - 0,5 ч. л.

Рецепт покроково:

 

  1. Нарізаємо хліб дуже тонкими скибочками.
  2. За допомогою чарки вирізаємо з них кружечки діаметром до 5 см.
  3. Відправляємо хліб у духовку (160 ° С) на 5 хвилин до отримання рум'яної скоринки, щоб не розмок.
  4. Заливаємо перепелині яйця холодною водою і відправляємо варитись круто (5 хвилин після закипання).
  5. Очищаємо їх і розрізаємо навпіл.
  6. Подрібнюємо блендером крабові палички зі сметаною.
  7. Викладаємо масу на охололі хлібні медальйони.
  8. Поверх встановлюємо половинки яєць, а на них акуратно капаємо гострим кетчупом.
  9. Злегка присипаємо згори маком.
 

Канапе «Маргарита»

Продукти:

 

  • моцарелла (краще в маленьких кульках чильєджіні або перлини.) - 200 г;
  • томати чері - 200 г;
  • свіжий зелений базилік - 50 г;
  • бальзамічний оцет - 1 ст. л.

Рецепт покроково:

 

  1. Моємо томати черрі та базилік.
  2. Моцарелу та овочі обсушуємо.
  3. Обриваємо з базиліка листочки.
  4. Надягаємо на шпажки по черзі чері, листок базиліка і кульку моцарелли. Канапе викладаємо на блюдо, збризкуємо бальзамічним оцтом.

Канапе з беконом

Продукти:

 

  • бекон копчений (або копчена грудинка) - 100 г;
  • швейцарський сир - 200 г;
  • оливкова олія -1 ст. л.;
  • свіжа м'ята - 50 г.

Рецепт покроково:

 

  1. Розрізаємо смужки бекону на 5 рівних частин.
  2. Сир нарізаємо квадратами завбільшки 2 см і завтовшки 5-6 мм.
  3. Обертаємо кожен квадрат сиру беконом.
  4. Сколюємо шпажкою.
  5. Канапе укладаємо щільно на тарілку.
  6. Рубаємо м'яту, змішуємо її з оливковою олією та рівномірно посипаємо зверху канапе.

Канапе-паштет

Продукти (для 20 канапе):

 

  • яловича печінка - 300 г;
  • свинячий підчеревок - 200 г;
  • цибуля - 1 шт.;
  • морква середня - 1 шт.;
  • вершкове масло - 100 г;
  • коньяк - 50 мл;
  • вода - 100 мл;
  • борошно пшеничне - 1 ст. л.;
  • перець чорний мелений - 1 ч. л.;
  • сіль - 1 ч. л.;
  • солоний огірок - 3 шт.

Рецепт покроково:

 

  1. Нарізаємо печінку та підчеревок шматками з волоський горіх.
  2. Очищаємо моркву та цибулю.
  3. Обсмажуємо свинину та печінку у глибокій сковороді на великому вогні до зміни кольору.
  4. Додаємо борошно та овочі повністю.
  5. Обсмажуємо 3 хвилини, помішуючи.
  6. Вливаємо коньяк та 100 мл води.
  7. Накриваємо кришкою та гасимо продукти 45 хвилин.
  8. Наприкінці покладемо приправи та сіль.
  9. Двічі пропускаємо ще теплі продукти з олією на м'ясорубці з дрібними ґратами.
  10. Застилаємо харчовою плівкою прямокутний контейнер.
  11. Змащуємо її олією.
  12. Викладаємо паштет шаром 4 см.
  13. Розрівнюємо, ущільнюємо та відправляємо в холодильник.
  14. Застиглий паштет виймаємо з плівкою, розрізаємо ножем на два пласти, а потім кубиками.
  15. Кладемо на кожен шматочок кухоль солоного огірка.
  16. Сколюємо канапе шпажкою.
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