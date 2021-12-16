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16.12.2021  12:45   Виталий Хиневич

В Харькове сожгли наркотики на сумму 5 миллионов гривен (видео)

Сотрудники полиции утилизировали изъятые наркотические вещества.

Утилизация наркотиков Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что изъятые из незаконного оборота наркотические вещества сотрудники правоохранительных органов уничтожили в присутствии специальной комиссии. Стоимость уничтоженных химических веществ на черном рынке достигает 5 миллионов гривен.
 
 
Всего было уничтожено 400 килограмм наркотических веществ и прекурсоров. Вещества были утилизированны согласно с судебными решениями.
 

Напомним, сотрудник полиции в Харьквое, передавал наркотические вещества подсудимым прямо в суде. После этого он контролировал, чтобы таких задержанных не досматривали после прибытия в СИЗО.

Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  наркотики, харьков
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