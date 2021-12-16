В Харькове сожгли наркотики на сумму 5 миллионов гривен (видео)

Сотрудники полиции утилизировали изъятые наркотические вещества.
Напомним, сотрудник полиции в Харьквое, передавал наркотические вещества подсудимым прямо в суде. После этого он контролировал, чтобы таких задержанных не досматривали после прибытия в СИЗО.
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