16.12.2021 12:45 Виталий Хиневич

В Харькове сожгли наркотики на сумму 5 миллионов гривен (видео)

Сотрудники полиции утилизировали изъятые наркотические вещества.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что изъятые из незаконного оборота наркотические вещества сотрудники правоохранительных органов уничтожили в присутствии специальной комиссии. Стоимость уничтоженных химических веществ на черном рынке достигает 5 миллионов гривен.

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Всего было уничтожено 400 килограмм наркотических веществ и прекурсоров. Вещества были утилизированны согласно с судебными решениями.

Напомним, сотрудник полиции в Харьквое, передавал наркотические вещества подсудимым прямо в суде. После этого он контролировал, чтобы таких задержанных не досматривали после прибытия в СИЗО.