09.12.2021 11:00 Рита Парфенова

В Харькове поймали закладчицу с товаром (фото)

В Харькове патрульные задержали закладчицу, которая распространяла наркотики в Немышлянском районе.





Ночью в Немышлянском районе Харькова полицейский патруль задержал закладчицу. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.



Внимание патрульных привлекла прохожая, которая при виде полицейского автомобиля резко изменила направление движения и попыталась скрыться.



Правоохранители остановили женщину для беседы. В итоге та призналась, что вышла на ночную прогулку, чтобы распространять наркотики посредством закладок.

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Патрульные вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре в вещах закладчицы обнаружено 36 свертков с наркотическим веществом.



Обстоятельства будут устанавливаться следователями.

Напомним, ранее мы писали о задержание агрессивного закладчика, который сопротивлялся полиции и пытался подкупить патрульных.