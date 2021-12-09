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09.12.2021  11:00   Рита Парфенова

В Харькове поймали закладчицу с товаром (фото)

В Харькове патрульные задержали закладчицу, которая распространяла наркотики в Немышлянском районе.

Криминал Харьков: задержали наркокурьера с закладками

Ночью в Немышлянском районе Харькова полицейский патруль задержал закладчицу. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Внимание патрульных привлекла прохожая, которая при виде полицейского автомобиля резко изменила направление движения и попыталась скрыться.

Правоохранители остановили женщину для беседы. В итоге та призналась, что вышла на ночную прогулку, чтобы распространять наркотики посредством закладок.

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Патрульные вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре в вещах закладчицы обнаружено 36 свертков с наркотическим веществом.

Обстоятельства будут устанавливаться следователями.

Напомним, ранее мы писали о задержание агрессивного закладчика, который сопротивлялся полиции и пытался подкупить патрульных.
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
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