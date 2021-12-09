В Харькове поймали закладчицу с товаром (фото)

В Харькове патрульные задержали закладчицу, которая распространяла наркотики в Немышлянском районе.
Ночью в Немышлянском районе Харькова полицейский патруль задержал закладчицу. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Внимание патрульных привлекла прохожая, которая при виде полицейского автомобиля резко изменила направление движения и попыталась скрыться.
Правоохранители остановили женщину для беседы. В итоге та призналась, что вышла на ночную прогулку, чтобы распространять наркотики посредством закладок.
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Патрульные вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре в вещах закладчицы обнаружено 36 свертков с наркотическим веществом.
Обстоятельства будут устанавливаться следователями.
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