06.12.2021 15:08 Дмитрий Колоней
С грузом наркотиков и смартфоном: в Харькове на горячем поймали закладчика
В Харькове патрульные обнаружили предполагаемого распространителя наркотиков.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь
на Патрульную полицию, вечером 5 декабря, патрулируя Немышлянский район Харькова, правоохранители заинтересовались действиями мужчины, который что-то прикапывал в землю и делал снимки на мобильный телефон. Полицейские решили удовлетворить свой интерес к манипауляциям харьковчанина, который во время общения заметно нервничал. Наконец, он сообщил, что при нем есть свертки с наркотиками и он распространяет препараты с помощью "закладок".
Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла 10 свертков с наркотиком. А гражданин признался, что хранит по месту жительства 60 грамм наркотического вещества синтетического происхождения и 200 грамм вещества растительного происхождения.
Обстоятельства будут устанавливаться следователями.
Напомним, ранее мы писали о здержании агрессивного закладчика, который сопротивлялся полиции
и пытался подкупить патрульных.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0