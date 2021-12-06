    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия С грузом наркотиков и смартфоном: в Харькове на горячем поймали закладчика
06.12.2021  15:08   Дмитрий Колоней

С грузом наркотиков и смартфоном: в Харькове на горячем поймали закладчика

В Харькове патрульные обнаружили предполагаемого распространителя наркотиков.

Криминал Харьков: Пойман закладчик на горячем в Немышлянском районе
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную  полицию, вечером 5 декабря, патрулируя Немышлянский район Харькова, правоохранители заинтересовались действиями мужчины, который что-то прикапывал в землю и делал снимки на мобильный телефон. Полицейские решили удовлетворить свой интерес к манипауляциям харьковчанина, который во время общения заметно нервничал. Наконец, он сообщил, что при нем есть свертки с наркотиками и он распространяет препараты с помощью  "закладок".
 
 
Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла 10 свертков с наркотиком. А гражданин признался, что хранит по месту жительства 60 грамм наркотического вещества синтетического происхождения и 200 грамм вещества растительного происхождения.
Обстоятельства будут устанавливаться следователями.
 
Криминал Харьков: Пойман закладчик на горячем в Немышлянском районе
 
Напомним, ранее мы писали о здержании агрессивного закладчика, который сопротивлялся полиции и пытался подкупить патрульных.
 
Тэги:  наркотики, закладки, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.12 Криминал и происшествия В Харькове мужчина выращивал коноплю в гараже 01.12 Криминал и происшествия Записывала адреса в блокнот: на Харьковщине полицейские с собакой задержали женщину 01.12 Криминал и происшествия В Харькове 18-летний парень трудоустроил закладчиков
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 