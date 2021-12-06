06.12.2021 14:55 Валерия Кононова

Открытие ТРЦ «Караван» в Харькове: даты, розыгрыши, программа мероприятий

Открытие излюбленного харьковчанами торгово-развлекательного центра состоится 11-12 декабря. Посетителей ждет развлекательная программа, розыгрыши и главный приз.

Караван обновился и теперь в скором времени открывает для посетителей двери. Хотя если быть точным – запускает револьверные двери, ведь теперь вход в "Караван" будет таким же как в ТРЦ "Никольский" и "Дафи". Видео из обновленного ТЦ смотрите в нашем телеграмм-канале

Программа будет состоять из разноплановых развлекательных мероприятий, которые организаторы делят на 4 секции по эмоциям, которые получат посетители: драйв, кураж, чил, вау-вау. Также посетители опробуют на себе эффекты AR-реальности. Локации будут интересны как взрослым, так и детям.

Центральная сцена переделанного фуд-корта также не останется пустовать, там будет проходить шоу-программа.

11 декабря с 12:00 до 15:00 в караване будет развернута детская программа с «Мыльными шарами», твистингом и пр. А вот уже с 15:00 до 18:00 на новых локациях будут рады повеселиться подростки, ведь в это время стартует стритстайл программа. С 18:00 до 22:00 в стенах обновленного ТРЦ будут звучать культовые джазовые коллективы.

12 декабря до 15:00 мероприятия также будет посвящены детям, а вот после состоится ряд ярких и незабываемых выступлений от Dj Kirill Doomski и группы Rhythmmen.

Напомним, ранее мы писали о розыгрыше от ТРЦ "Караван" к дню открытия. Для получения гарантированного подарка для тех, кто зарегистрировал свой чек, согласно всем условиям, необходимо подойти к стойке регистрации возле Vitto Rossi.