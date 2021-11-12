12.11.2021 18:26 Дмитрий Колоней

В Харькове откроется обновленный ТРЦ Караван

Торгово-развлекательный центр Караван в Харькове опубликовал оповещение о скором открытии.



Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , открывается Торгово-развлекательный центр Караван. Обещают незабываемую атмосферу шоппинга и новый взгляд на знакомые вещи. Обновилось буквально все – от фасада и галерей, до локаций лавок и фудкортов. Все магазины и бутики открыты уже сейчас и ждут гостей, а вот анонс открытия фудкорта и открытия полностью переделанного ТРЦ остается лишь ждать.

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К открытию всего торгового центра Караваном также проводится розыгрыш машины, а также других призов в качестве техники и украшений, косметических наборов, одежды и мебели. Полный список подарков также можно скачать на сайте.

Участниками розыгрыша могут стать совершеннолетние граждане Украине, постоянно проживающие в Украине.Чек о покупке должен быть на сумму 500 грн в продуктовом магазине «Ашан», 1000 грн в магазинах ТРЦ «Караван» или 5000 грн в мебельном магазине ТРЦ. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Каравана и сохранить свой персональный код и чек о покупке до момента розыгрыша.

Регистрацию можно пройти онлайн до 15:00 12 декабря, а сам розыгрыш пройдет в 18:00 рядом с главной сценой ТРЦ. На этом мероприятии участникам нужно иметь код, чек, паспорт и телефон с сим-картой, на номер которой регистрировались. Для получения приза нужно присутствовать на вручении лично.

Напомним, ранее мы писали о реконструкции популярного ТРЦ Харькова, а также о том, что реновацию «Каравана» начавшуюся в мае 2021 года, планируется завершить в ноябре 2021 года.