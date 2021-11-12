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12.11.2021  18:26   Дмитрий Колоней

В Харькове откроется обновленный ТРЦ Караван

Торгово-развлекательный центр Караван в Харькове опубликовал оповещение о скором открытии.


Фото из открытых источников
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, открывается Торгово-развлекательный центр Караван. Обещают незабываемую атмосферу шоппинга и новый взгляд на знакомые вещи. Обновилось буквально все – от фасада и галерей, до локаций лавок и фудкортов. Все магазины и бутики открыты уже сейчас и ждут гостей, а вот анонс открытия фудкорта и открытия полностью переделанного ТРЦ остается лишь ждать. 
 
 
К открытию всего торгового центра Караваном также проводится розыгрыш машины, а также других призов в качестве техники и украшений, косметических наборов, одежды и мебели. Полный список подарков также можно скачать на сайте. 
Участниками розыгрыша могут стать совершеннолетние граждане Украине, постоянно проживающие в Украине.Чек о покупке должен быть на сумму 500 грн в продуктовом магазине «Ашан», 1000 грн в магазинах ТРЦ «Караван» или 5000 грн в мебельном магазине ТРЦ. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Каравана и сохранить свой персональный код и чек о покупке до момента розыгрыша. 
 
Регистрацию можно пройти онлайн до 15:00 12 декабря, а сам розыгрыш пройдет в 18:00 рядом с главной сценой ТРЦ. На этом мероприятии участникам нужно иметь код, чек, паспорт и телефон с сим-картой, на номер которой регистрировались. Для получения приза нужно присутствовать на вручении лично.
 
Напомним, ранее мы писали о реконструкции популярного ТРЦ Харькова, а также о том, что реновацию «Каравана» начавшуюся в мае 2021 года, планируется завершить в ноябре 2021 года.
 

 

Тэги:  караван, открытие, харьков, трц
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