09.09.2021 12:30 Евгений Клочко
В популярном ТРЦ Харькова закроют целый этаж: как будут работать магазины
Реновация ТРЦ «Караван» длится с мая 2021 года и планирует закончиться в ноябре 2021 года.
Как сообщает РЕДПОСТ
, со ссылкой на пресс-службу торгового центра, из-за процесса перестройки часть торгового центра и, соответственно, магазины в ней, была закрыта для посетителей. 13 сентября начнутся изменения последней зоны.
На фото обозначены зоны, работа которых будет или останется остановленной в сентябре, теперь изменения затронут в том числе второй этаж ТРЦ.
В связи перестройкой и окончанием летнего сезона многие магазины устраивают распродажи со скидками до 70%. Администрация торгового центра призывает клиентов успеть посетить любимые магазины до их закрытия на реновацию.
Список сфер и магазинов, которые затронет ближайшая реновация:
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Декоративная, досмотровая косметика и духи: Lush, Nyx, Yves Rocher, Isei, L'Occitane, Brocard
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Брендовая посуда: Berghoff, Fissman
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Услуги: Аптека Доброго Дня, Люксоптика
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Товары для домашних любимцев: MasterZoo
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Стильная униформа: Topline
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Вещи, обувь и аксессуары: Ecco, Reserved, Betty Barclay, Baldinini,Cropp
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Белье, купальники и чулки: Giulia, Esotiq, Anabel Arto, Paloma (закрывается с 10 сентября)
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Техника и товары для творчества: Цитрус, Akvarel
А следующие магазины устроят нереальные скидки для своих клиентов:
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Hugo Boss 50%
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Intimissimi 50%
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L’Occitane 50%
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LAGERFELD 50%
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Levi’s 50%
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MARC&ANDRE 50%
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Puma 50%
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Reserved 70%
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АШАН 70%
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Золотий вік 55% ⠀
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Люксоптика 30%
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Adidas 60%
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ALL STARS 30%
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Anabel Arto 1+1=3
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Beauty-Prof 50%
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Betty Barclay 60%
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BROCARD до 50%
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COLIN’S до 50%
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Cropp 70%
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Esotiq 50%
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FISSMAN 60%
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Giulia 70%, 1+1=3
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GUESS 50%
Напомним, проект реконструкции нацелен на полное обновление фасадной части и интерьеров ТРЦ согласно последним мировым тенденциям в архитектуре и дизайне. Будет изменена конфигурация секций, модернизированы торговые галереи, публичные пространства и зоны развлечений, установлено современное мультимедийное оборудование, значительно расширен фудкорт и размещены сервисы для повышения комфорта посетителей: автоматические камеры хранения вещей, акустические кабины для звонков, станции подзарядки гаджетов и многое другое.
В процессе реновации также будет проведен аудит инженерных систем и систем, обеспечивающих безопасность, а также повышена энергоэффективность объекта и благоустроена прилегающая территория.
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