09.09.2021 12:30 Евгений Клочко

В популярном ТРЦ Харькова закроют целый этаж: как будут работать магазины

Реновация ТРЦ «Караван» длится с мая 2021 года и планирует закончиться в ноябре 2021 года.

Как сообщает РЕДПОСТ , со ссылкой на пресс-службу торгового центра, из-за процесса перестройки часть торгового центра и, соответственно, магазины в ней, была закрыта для посетителей. 13 сентября начнутся изменения последней зоны.

На фото обозначены зоны, работа которых будет или останется остановленной в сентябре, теперь изменения затронут в том числе второй этаж ТРЦ.

В связи перестройкой и окончанием летнего сезона многие магазины устраивают распродажи со скидками до 70%. Администрация торгового центра призывает клиентов успеть посетить любимые магазины до их закрытия на реновацию.

Список сфер и магазинов, которые затронет ближайшая реновация:

Декоративная, досмотровая косметика и духи : Lush, Nyx, Yves Rocher, Isei, L'Occitane, Brocard

: Lush, Nyx, Yves Rocher, Isei, L'Occitane, Brocard Брендовая посуда: Berghoff, Fissman

Berghoff, Fissman Услуги : Аптека Доброго Дня, Люксоптика

: Аптека Доброго Дня, Люксоптика Товары для домашних любимцев : MasterZoo

: MasterZoo Стильная униформа : Topline

: Topline Вещи, обувь и аксессуары: Ecco, Reserved, Betty Barclay, Baldinini,Cropp

Ecco, Reserved, Betty Barclay, Baldinini,Cropp Белье, купальники и чулки: Giulia, Esotiq, Anabel Arto, Paloma (закрывается с 10 сентября)

Giulia, Esotiq, Anabel Arto, Paloma (закрывается с 10 сентября) Техника и товары для творчества: Цитрус, Akvarel

А следующие магазины устроят нереальные скидки для своих клиентов:

Hugo Boss 50%

Intimissimi 50%

L’Occitane 50%

LAGERFELD 50%

Levi’s 50%

MARC&ANDRE 50%

Puma 50%

Reserved 70%

АШАН 70%

Золотий вік 55% ⠀

Люксоптика 30%

Adidas 60%

ALL STARS 30%

Anabel Arto 1+1=3

Beauty-Prof 50%

Betty Barclay 60%

BROCARD до 50%

COLIN’S до 50%

Cropp 70%

Esotiq 50%

FISSMAN 60%

Giulia 70%, 1+1=3

GUESS 50%

Напомним, проект реконструкции нацелен на полное обновление фасадной части и интерьеров ТРЦ согласно последним мировым тенденциям в архитектуре и дизайне. Будет изменена конфигурация секций, модернизированы торговые галереи, публичные пространства и зоны развлечений, установлено современное мультимедийное оборудование, значительно расширен фудкорт и размещены сервисы для повышения комфорта посетителей: автоматические камеры хранения вещей, акустические кабины для звонков, станции подзарядки гаджетов и многое другое.

В процессе реновации также будет проведен аудит инженерных систем и систем, обеспечивающих безопасность, а также повышена энергоэффективность объекта и благоустроена прилегающая территория.