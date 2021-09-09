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09.09.2021  12:30   Евгений Клочко

В популярном ТРЦ Харькова закроют целый этаж: как будут работать магазины

Реновация ТРЦ «Караван» длится с мая 2021 года и планирует закончиться в ноябре 2021 года.

Как сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на пресс-службу торгового центра, из-за процесса перестройки часть торгового центра и, соответственно, магазины в ней, была закрыта для посетителей. 13 сентября начнутся изменения последней зоны. 
 
На фото обозначены зоны, работа которых будет или останется остановленной в сентябре, теперь изменения затронут в том числе второй этаж ТРЦ.
 
 
В связи перестройкой и окончанием летнего сезона многие магазины устраивают распродажи со скидками до 70%. Администрация торгового центра призывает клиентов успеть посетить любимые магазины до их закрытия на реновацию.  
 
Список сфер и магазинов, которые затронет ближайшая реновация:
  • Декоративная, досмотровая косметика и духи: Lush, Nyx, Yves Rocher, Isei, L'Occitane, Brocard
  • Брендовая посуда: Berghoff, Fissman
  • Услуги: Аптека Доброго Дня, Люксоптика
  • Товары для домашних любимцев: MasterZoo
  • Стильная униформа: Topline
  • Вещи, обувь и аксессуары: Ecco, Reserved, Betty Barclay, Baldinini,Cropp
  • Белье, купальники и чулки: Giulia, Esotiq, Anabel Arto, Paloma (закрывается с 10 сентября)
  • Техника и товары для творчества: Цитрус, Akvarel
А следующие магазины устроят нереальные скидки для своих клиентов: 
  • Hugo Boss 50%
  • Intimissimi 50%
  • L’Occitane 50%
  • LAGERFELD 50%
  • Levi’s 50%
  • MARC&ANDRE 50%
  • Puma 50%
  • Reserved 70%
  • АШАН 70% 
  • Золотий вік 55% ⠀
  • Люксоптика 30%
  • Adidas 60%
  • ALL STARS 30% 
  • Anabel Arto 1+1=3
  • Beauty-Prof 50%
  • Betty Barclay 60% 
  • BROCARD до 50% 
  • COLIN’S до 50%
  • Cropp 70% 
  • Esotiq 50% 
  • FISSMAN 60% 
  • Giulia 70%, 1+1=3
  • GUESS 50%
Напомним, проект реконструкции нацелен на полное обновление фасадной части и интерьеров ТРЦ согласно последним мировым тенденциям в архитектуре и дизайне. Будет изменена конфигурация секций, модернизированы торговые галереи, публичные пространства и зоны развлечений, установлено современное мультимедийное оборудование, значительно расширен фудкорт и размещены сервисы для повышения комфорта посетителей: автоматические камеры хранения вещей, акустические кабины для звонков, станции подзарядки гаджетов и многое другое.
 
В процессе реновации также будет проведен аудит инженерных систем и систем, обеспечивающих безопасность, а также повышена энергоэффективность объекта и благоустроена прилегающая территория.
 
Источник:   ТРЦ Караван
 Тэги:  харьков, караван
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