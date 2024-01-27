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27.01.2024  14:31   Рита Парфенова

У Харкові призупинили реконструкцію ТРЦ «Караван»: подробиці

Реконструкція харківського ТРЦ "Караван", що постраждав від російських обстрілів на початку війни, тимчасово зупинена через перемовини з орендарями.

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Про це повідомила консультантка з зовнішніх комунікацій DCH Infrastructure & Real Estate, Аліна Адаменко, передає РЕДПОСТ.

Однією з причин призупинення реконструкції стали переговори з орендарями. УВТ Group, яка була виконавцем проекту "Караван" у Харкові, повідомила, що близько 50% торговельного центру зазнало руйнувань.

"Караван" у Харкові є флагманським об'єктом однойменної мережі ТРЦ, яка також має об'єкти у Дніпрі та Києві. Ця мережа є одним із ключових бізнесів Олександра Ярославського, харківського мультимільйонера, чия вартість статків протягом останніх двох років, внаслідок війни, скоротилася втричі - з майже мільярда до 348 млн доларів.

Будівля ТРЦ "Караван" в Харкові зазнавала неодноразових обстрілів протягом перших місяців 2022 року, а найбільш значних пошкоджень вона зазнала 7 квітня 2022 року. У квітні 2023 року DCH I&RE повідомили, що проводять експертизу будівлі, щоб оцінити стан металоконструкцій та інженерних систем. Відновлення ТРЦ оцінювалося приблизно в 150 млн гривень, і компанія планувала розпочати реконструкцію у вересні 2023 року.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що інструментальна експертиза вирішить майбутню долю багатоквартирного будинку, де 23 січня під час обстрілу Харкова був зруйнований під’їзд.

 

Тэги:  караван, харків
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