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27.01.2024  13:40   Рита Парфенова

Звернення Ігоря Терехова до Дня пам'яті жертв Голокосту

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.


Фото з відкритих джерел

Звернення мера Харкова опубліковано у його телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.

«Уроки Голокосту вже давно мали б бути усвідомлені усіма людьми усіх національностей. Та, на жаль, ми бачимо, що у світі досі є ті, кого історія нічому не навчила і хто знову й знову забирають життя невинних, відчуваючи повну безкарність за свої дії.

Харків розділяє вічний біль втрачених поколінь й схиляє голови у скорботі, вшановуючи памʼять жертв Голокосту», – йдеться у повідомленні.

Зі святом, працівники Служби зовнішньої розвідки України!», – йдеться у привітанні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов звернувся до харків'ян.
Тэги:  ігор терехов, харків
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