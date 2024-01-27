Звернення Ігоря Терехова до Дня пам'яті жертв Голокосту

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.
Звернення мера Харкова опубліковано у його телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.
«Уроки Голокосту вже давно мали б бути усвідомлені усіма людьми усіх національностей. Та, на жаль, ми бачимо, що у світі досі є ті, кого історія нічому не навчила і хто знову й знову забирають життя невинних, відчуваючи повну безкарність за свої дії.
Харків розділяє вічний біль втрачених поколінь й схиляє голови у скорботі, вшановуючи памʼять жертв Голокосту», – йдеться у повідомленні.
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Щоб день пройшов конструктивно і приніс вам багато можливостей, зірки радять сфокусуватися на досягненні своїх цілей, а не на протистоянні вам оточуючих і визначенні того, хто головніший.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
27 січня світ вшановує пам'ять євреїв, які стали жертвами Голокосту. Цю дату визначила Генеральна Асамблея ООН у 2005 році.
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