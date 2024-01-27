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27.01.2024  13:05   

Центральний парк Харкова у густому тумані (фото)

Центральний парк Харкова у тумані набуває загадкового вигляду, коли напівпрозорі пасма м'яко огортають величні дерева та доріжки.

Харків, центральний парк

Тиша, переплетена зі звуками природи, створює неповторну казкову атмосферу, де кожен кущ і скульптура виглядають як чарівні силуети, що таємничо виступають з туману, ділиться враженнями кореспондент сайту РЕДПОСТ.


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Тэги:  харків, пейзаж, центральний парк, туман
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