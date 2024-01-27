27.01.2024 13:00 Рита Парфенова

У Харкові затримали шахрайку, яка міняла "старі гроші"

Поліція повідомила про затримання зловмисниці, яка ошукала 81-річну жінку на суму 18 тисяч гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За інформацією, до потерпілої додому завітали дві невідомі жінки, які запропонували обміняти її старі гроші на нові. Пенсіонерка погодилась на обмін, але після їхнього відходу виявила, що отримала фальшиві гроші.

Жінка звернулася до поліції 25 січня, повідомивши про шахрайство та втрату 18 тисяч гривень.

Поліцейські викрили одну з причетних до злочину. 43-річна жінка, раніше судима за майнові злочини, зараз стоїть перед кримінальною відповідальністю за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За цим статтям передбачено штраф або виправні роботи, обмеження волі чи позбавлення волі на певний строк.

Затримання жінки відбулося в рамках статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування залишається в стадії досудового слідства.

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