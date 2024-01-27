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27.01.2024  12:28   Рита Парфенова

Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

1125 повідомлень від мешканців Харківської області отримали працівники поліції минулої доби.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовий склад ГУНП в Харківській області доставив для перевірки територіальним підрозділам трьох осіб, які підозрюються у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведенні пропагандистської діяльності.
 
На блокпостах області проведено перевірку понад 3230 транспортних засобів для запобігання незаконному перевезенню зброї та наркотиків.
 
У місті Куп'янськ поліцейські виявили громадянина, що займався незаконним обігом наркотиків, і вилучили у нього заборонені речовини.
 
Протягом минулої доби на Харківщині сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких 9 осіб отримали травми. У Харкові на вулиці Космічній виявили водія, що керував транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 січня 2024 року.
Тэги:  поліція, харків
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