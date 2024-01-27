Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовий склад ГУНП в Харківській області доставив для перевірки територіальним підрозділам трьох осіб, які підозрюються у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах області проведено перевірку понад 3230 транспортних засобів для запобігання незаконному перевезенню зброї та наркотиків.

У місті Куп'янськ поліцейські виявили громадянина, що займався незаконним обігом наркотиків, і вилучили у нього заборонені речовини.

Протягом минулої доби на Харківщині сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких 9 осіб отримали травми. У Харкові на вулиці Космічній виявили водія, що керував транспортним засобом у стані сп'яніння.

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