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27.01.2024  11:39   Рита Парфенова

Слюсарю, який облаштовував побут окупантів, повідомили про підозру

Житель міста Куп'янськ займався благоустроєм і проводив ремонтні роботи в приміщенні, де розташовувалася окупаційна адміністрація.

колаборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Під час окупації міста в липні 2022 року виявлено, що 48-річний підозрюваний добровільно приєднався до роботи в окупаційній адміністрації. Перед тим, як відбулося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, цей чоловік працював електромеханіком на місцевому підприємстві, яке спеціалізується на обслуговуванні ліфтів.
 
Нова "посада" колаборанта мала назву "в. о. слюсар-ремонтник групи тилового забезпечення Управління внутрішніх справ Тимчасової громадянської адміністрації Харківської області". Фактично цей чоловік виконував ремонтні роботи та займався облаштуванням території, прилеглої до будівлі псевдоадміністрації.
 
Чоловікові повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності, відповідно до частини 2 статті 111-1 Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція оприлюднила фото колаборантів, які втекли одразу після звільнення з-під окупації Харківської області. Багато з них зараз переховуються в ЄС.
Тэги:  колаборант, харків
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