Надзвичайники врятували Куп'янськ від масштабних пожеж внаслідок обстрілів (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, місто Куп'янськ виявилося основною мішенню для нападу. Унаслідок ударів обстрілів на території приватного сектору, розташованого за різними адресами, виникло чотири пожежі. Постраждали два житлові будинки та два гаражі, їхня загальна площа становила близько 100 квадратних метрів. Рятувальникам ДСНС довелося використовувати чотири одиниці техніки та 15 фахівців для гасіння полум'я.

Та сама ніч принесла іншу трагедію у селищі Вільча, Чугуївському районі. Селище потрапило під ворожий обстріл, що призвів до загоряння приватного житлового будинку площею 120 квадратних метрів. Для ліквідації цієї пожежі було залучено одне відділення ДСНС та місцеву пожежну команду.

Усі очаги загорянь були успішно ліквідовані о 01:55. На щастя, за попередніми даними, не зафіксовано жертв або постраждалих від цих подій.

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