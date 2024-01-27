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27.01.2024  10:17   Рита Парфенова

Литва та Харків обговорюють стратегії захисту

26 січня міський голова Харкова Ігор Терехов провів зустріч з делегацією Литви, на чолі з міністром закордонних справ Габріелюсом Ландсбергісом.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із поссиланням на міськраду, під час зустрічі гості, разом з мером, відвідали харківську метрошколу та вшанували пам'ять дітей, які стали жертвами збройної агресії з боку РФ.

Ігор Терехов висловив вдячність Литві за політичну, економічну та військову підтримку, яку країна надає Харкову та Україні в цілому. Він підкреслив, що при їхньому візиті вони побачили наслідки зруйнованої центральної частини міста та пошкоджених будинків, вшанували пам'ять загиблих дітей, і це є практичним виявом ціни, яку Україна сплачує за свою свободу.

Міністр закордонних справ Литви, Габріелюс Ландсбергіс, наголосив на необхідності постійно нагадувати світові про боротьбу України та необхідність надавати їй підтримку. Він зазначив, що основний пріоритет наразі - протиповітряна оборона, і Литва, хоч і не може повною мірою забезпечити системами ППО, пропонує гуманітарну допомогу для населення.

Мер Ігор Терехов відзначив, що візит делегації з Литви є символічним для мешканців міста, свідченням активної підтримки Європи усієї країни.

На завершення зустрічі сторони домовилися про надання гуманітарної допомоги переселенцям. Міський голова також закликав литовців долучитися до проєкту створення диференційованої системи оповіщення в Харкові.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у міськраді Харкова створили Департамент надзвичайних ситуацій.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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