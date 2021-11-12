12.11.2021 19:00 Дмитрий Колоней
ДТП на проспекте Науки: сбившему детей сообщили о подозрении (фото)
В Харькове расследуют дело о резонансной аварии.
Прокуратура
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Прокуратуры, Областной прокуратурой совместно со следователями следственного управления ГУНП в Харьковской области 12 ноября 2021 года сообщено о подозрении 34-летнему водителю внедорожника по делу о нарушения ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения. Ему светит срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.
Напомним, ранее мы писали о том, что 11 ноября 2021 около 15:20 мужчина, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер», нарушил правила безопасности дорожного движения на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в г. Харькове. Водитель проехал на запрещающий для него красный сигнал светофора и сбил детей
: 13-летних мальчика и девочку, которые двигались по регулируемому пешеходному переходу на зеленый для них сигнал светофора. Медицинская экспертиза установила, что мужчина во время ДТП был под воздействием метадона.
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