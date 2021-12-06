06.12.2021 14:40 Виталий Хиневич

Пенсию украинцам будут рассчитывать по новой формуле

С января 2022 года будет действовать новая формула при помощи, которой будет происходить расчет пенсий.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».

Отмечается, что выйти на заслуженный отдых смогут те украинцы, у которых имеется 29 лет трудового стажа. На данный момент минимальный стаж составляет 28 лет. Кроме этого планируется увеличение минимального необходимого стажа до 35 лет.

Размер пенсионных выплат для каждого гражданина будет рассчитываться индивидуально. Учитывается размер личной зарплаты, средняя зарплата по стране и стаж. Однако есть еще один критерий, который прямо не влияет на размер пенсии, но отыгрывает значительную роль. Таковым является размер минимальной зарплаты в Украине.

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Формула расчета пенсий будет состоять из средней зарплаты за 3 прошедших месяца умноженной на соотношение собственной зарплаты к средней, стаж в годах и умноженной на 1%.

Исходя из этого, за каждый отработанный год граждане смогут претендовать всего на 1% от заработка. Если украинец официально получал меньше средней зарплаты по стране, то он может претендовать лишь на минимальную пенсионную выплату.

Кроме этого стоит отметить, что с 2027 года все жители страны, которые выходят на пенсию, должны иметь как минимум 35 лет трудового стажа. Если данного стажа не будет, граждане должны продолжать трудовую деятельность до 63 либо до 65 лет.