ДТП: на выезде из Харькова пьяный на BMW отправил водителя Jeep в больницу (видео, фото)

Авария произошла утром понедельника, 6 декабря.
Около девяти часов утра 6 декабря на проспекте Гагарина, 362/1 в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и Jeep. Подробности столкновения РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Авария произошла на трассе в направлении к Безлюдовке, рядом с кладбищем №18. Автомобиль BMW ударил сзади ехавший в попутном направлении автомобиль Jeep. Водитель Jeep получил травму и был госпитализирован в больницу.
Когда патрульные оформляли ДТП, они заметили у водителя BMW признаки алкогольного опьянения. Водитель, в присутствии свидетелей, отказался от прохождения досмотра состояния опьянения. Поэтому на водителя автомобиля BMW патрульные составили административные протоколы по ст.130 КУоАП.
Причину и обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.
Напомним, 5 декабря около 18:45 на ул. Леся Сердюка, 49-б столкнулись автомобили Volkswagen и ВАЗ 2109. Также получил повреждения автомобиль Hyundai, двигавшийся по встречной полосе. В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира из автомобиля ВАЗ.
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Идеи, которые придут в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
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Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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