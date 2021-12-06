    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП: на выезде из Харькова пьяный на BMW отправил водителя Jeep в больницу (видео, фото)
06.12.2021  14:20   Рита Парфенова

ДТП: на выезде из Харькова пьяный на BMW отправил водителя Jeep в больницу (видео, фото)

Авария произошла утром понедельника, 6 декабря.

ДТП Харькова: на проспекте Гагарина столкнулись BMW и Jeep

Около девяти часов утра 6 декабря на проспекте Гагарина, 362/1 в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и Jeep. Подробности столкновения РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Авария произошла на трассе в направлении к Безлюдовке, рядом с кладбищем №18. Автомобиль BMW ударил сзади ехавший в попутном направлении автомобиль Jeep. Водитель Jeep получил травму и был госпитализирован в больницу.

ДТП Харькова: на проспекте Гагарина столкнулись BMW и Jeep

Когда патрульные оформляли ДТП, они заметили у водителя BMW признаки алкогольного опьянения. Водитель, в присутствии свидетелей, отказался от прохождения досмотра состояния опьянения. Поэтому на водителя автомобиля BMW патрульные составили административные протоколы по ст.130 КУоАП.

Причину и обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.

Напомним, 5 декабря около 18:45 на ул. Леся Сердюка, 49-б столкнулись автомобили Volkswagen и ВАЗ 2109. Также получил повреждения автомобиль Hyundai, двигавшийся по встречной полосе. В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира из автомобиля ВАЗ.

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.12 Криминал и происшествия ДТП: в районе Киевской пострадали и железо, и люди (фото) 06.12 Криминал и происшествия ДТП: на выезде из Харькова Volkswagen догнал ВАЗ (видео, фото) 04.12 Общество Журналисты показали условия в СИЗО, где сидит Коля Харьковский (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 