06.12.2021 14:20 Рита Парфенова

ДТП: на выезде из Харькова пьяный на BMW отправил водителя Jeep в больницу (видео, фото)

Авария произошла утром понедельника, 6 декабря.





Около девяти часов утра 6 декабря на проспекте Гагарина, 362/1 в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и Jeep. Подробности столкновения РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



Авария произошла на трассе в направлении к Безлюдовке, рядом с кладбищем №18. Автомобиль BMW ударил сзади ехавший в попутном направлении автомобиль Jeep. Водитель Jeep получил травму и был госпитализирован в больницу.





Когда патрульные оформляли ДТП, они заметили у водителя BMW признаки алкогольного опьянения. Водитель, в присутствии свидетелей, отказался от прохождения досмотра состояния опьянения. Поэтому на водителя автомобиля BMW патрульные составили административные протоколы по ст.130 КУоАП.



Причину и обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.

Напомним, 5 декабря около 18:45 на ул. Леся Сердюка, 49-б столкнулись автомобили Volkswagen и ВАЗ 2109. Также получил повреждения автомобиль Hyundai, двигавшийся по встречной полосе. В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира из автомобиля ВАЗ.