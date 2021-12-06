06.12.2021 14:02

«Опора» пытается убедить заокеанских доноров, - Вадим Карасев

В «Украинской правде» вышла статья о том, как «Опора» на выборах мэра Харькова боролась с возможными фальсификациями результатов выборов.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев. По его словам, в Украине так и не сформировались институциональные инструменты мониторинга за выборами.

"Различные ГО, получающие зарубежное грантовое финансирование, за все годы работы так не стали независимым арбитром на выборах, не разработали эффективных методик мониторинга. Более того, часто сами эти организации становятся инструментом конкуренции одних кандидатов против других", - отметил политолог.

Материал «Опоры» казалось бы должен был раскрыть всю картину выборов в Харькове, пишет Карасев, но по факту описывает только голосование и подсчет голосов по одному кандидату Терехову.

"В начале статьи называется одна цифра расхождения голосов – 600, а в конце авторы материала говорят уже про 100-1500 голосов. Отсутствует сбалансированность позиций – речь не только о кандидатах, а и о тысячах членов комиссий, парламентских партий, которые формировали комиссии. В статье не отображены факты подкупа, которые фиксировала сама «Опора», со стороны кандидатов Добкина, Мустафаевой, Скорика", - подчеркнул Вадим Карасев.

Сама же публикация, отмечает политолог, представляет только точку зрения одной организации «Опоры». Однако были и другие наблюдатели за выборами - отсутствует позиция КИУ, "Честно".

"Нет позиции и самого Терехова, раз уж статья посвящена одному кандидату. Субъективный взгляд одной организации не может быть сбалансированным журналистским материалом уважаемого издания", - уверен политолог.

Он также предположил, что, возможно, история с оспариванием выборов в Харькове со стороны «Опоры» была ничем иным, как попыткой убедить заокеанских доноров в своей нужности.

"Интересно, что к оспариванию результатов организация подключилась на этапе, который этого не предусматривает. Что опять-таки свидетельствует о том, что «Опора» на этих выборах, с одной стороны, работала в интересах одного из проигравших кандидатов, а с другой – пыталась убедить доноров в своей необходимости для демократических институтов Украины", написал на своей странице Евгений Карасев.

Также он подытожил, что мониторинг за выборами так и застрял на уровне грантовых организаций, что уже не отвечает современной ситуации.

По его словам, мы так и не пошли дальше, чтобы выстроить мотивированную и результативную систему справедливых правил игры, в которых были бы заинтересованы все участники выборов – от кандидатов, членов комиссий до избирателей.

"Только выстроенная система «сдержек и противовесов» может стать гарантом честных выборов. Пока же, как показали последние выборы в том же Харькове, все участники понесли репутационные потери – и сама «Опора», и кандидаты, и представители комиссий. Если говорить об избирателях, то они все чаще просто отказываются идти на выборы".

Напомним, Вадим Карасев отметил, что кампания Игоря Терехова на выборах мэра оказалась самой эффективной, поскольку нашла поддержку у большинства харьковчан.