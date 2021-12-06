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06.12.2021  13:45   Виталий Хиневич

Владимир Зеленский представил к государственной награде харьковчанку

Во время визита в Харьковскую область президент Украины вручил государственные награды.

Указ президента Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации.
 
Отмечается, что 6 декабря 2021 года Владимир Зеленский вручил Орден княгини Ольги III степени харьковской волонтерке Наталье Ивашуре. Наталья является председателем благотворительного фонда «Цветы жизни».
 
Кроме этого за весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, активную благотворительную и гуманитарную деятельность отмечены 36 человек.
 
Орден княгини Ольги вручается женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, воспитании детей в семье.
 
 
15 августа 1997 года президентом Украины Леонидом Кучмой, был учрежден знак отличия Президента Украины «Орден княгини Ольги» I, II, III степени.
 
Напомним, 6 декабря в 18:00 на площади Свободы проведут телемост в рамках мероприятий, посвященных 30-летию создания Вооруженных Сил Украины. В торжественных мероприятиях примет участие Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. В программе празднования: демонстрация новейших образцов вооружения и военной техники; церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям; награждение военнослужащих государственными наградами; выступление духового оркестра; армейская каша и чай. Завершит праздник концерт группы "Друга Ріка".
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  владимир зеленский, орден, харьков
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