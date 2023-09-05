05.09.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом співробітника «Харківобленерго»

Водія Харківського високовольтного району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" Юрія Варченка, який загинув 27 квітня 2023 року поблизу села Токарівка, нагородили орденом "За мужність III ступеня" (посмертно), передає РЕДПОСТ .

Про це йдеться в указі №502/2023 , опублікованому на офіційному сайті президента України.

Нагадаємо, службовий автомобіль з енергетиками підірвався на протитанковій міні. Того дня бригади Золочівської та Богодухівської дільниць служби ліній Харківського високовольтного РЕМ працювали біля с. Токарівка Дергачівської громади. Коли енергетики вже виїжджали з місця виконання робіт, стався вибух.

У результаті загинув 54-річний водій товариства Юрій Варченко. Інші чотири енергетика, які знаходилися в автомобілі, отримали травми різного ступеню важкості.

Юрій Варченко працював водієм у "Харківобленерго" понад 20 років – з липня 2001-го.

"Він був гарною і доброю людиною, яку цінували та поважали колеги. З першого дня військової агресії на території України Юрій Віталійович виконував свої обов'язки, виїжджав на ліквідації аварій під час проведення активних бойових дій. Його смерть - велика та непоправна втрата для його близьких, рідних, друзів та колег", - зазначили в обленерго.