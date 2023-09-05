Літні жінки з Харківщини віддали «родичу у біді» більше 200 тисяч гривень

На території Харківської області слідчі повідомили про підозру чоловіку, який вчинив шахрайську дію, ошукавши двох літніх жінок на загальну суму 238 тисяч гривень.
Поліція нагадує: якщо вас незнайома особа дзвонить з неперевіреного номера та повідомляє про те, що вона потрапила в складну ситуацію, слід негайно припиняти розмову та не надавати жодних особистих або фінансових даних. Замість цього, зверніться до родичів або друзів через відомі вам номери телефонів і перевірте, чи дійсно виникла проблема. У випадку, якщо вам стає відомо про можливий обман, обов'язково повідомте про це поліцію за номером "102".
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть за шахрайство чоловіка, який продавав неіснуючих собак в інтернеті
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Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. І вам, і оточуючим сьогодні буде легше зберегти рівновагу та знайти із співрозмовником спільні інтереси.
Зранку хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Суттєвих опадів не передбачається.
Міжнародний день благодійності відзначається щорічно 5 вересня.
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