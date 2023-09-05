05.09.2023 12:42 Рита Парфенова

Літні жінки з Харківщини віддали «родичу у біді» більше 200 тисяч гривень

На території Харківської області слідчі повідомили про підозру чоловіку, який вчинив шахрайську дію, ошукавши двох літніх жінок на загальну суму 238 тисяч гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Правоохоронці розмовіли, що зловмисник діяв за шахрайською схемою «Ваш родич у біді”.

Жертвами шахрая цього разу стали 82 та 83-річні мешканки міста Первомайський Лозівського району.

Під приводом “вирішення питання” для уникнення кримінальної відповідальності за скоєння ДТП чоловік виманив у постраждалих 238 тисяч гривень.

Поліція нагадує: якщо вас незнайома особа дзвонить з неперевіреного номера та повідомляє про те, що вона потрапила в складну ситуацію, слід негайно припиняти розмову та не надавати жодних особистих або фінансових даних. Замість цього, зверніться до родичів або друзів через відомі вам номери телефонів і перевірте, чи дійсно виникла проблема. У випадку, якщо вам стає відомо про можливий обман, обов'язково повідомте про це поліцію за номером "102". Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть за шахрайство чоловіка, який продавав неіснуючих собак в інтернеті